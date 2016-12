ངའི་ཁ་ཆེ་གནས་སྤོ་སྲིད་ཇུས་རིན་ཐང་ཇེ་ཆེ་རེད།

ཨུ་རུ་སུའི་གཞུང་ཚབ་ལྐོག་གསོད་བྱས་པ་དང་འཇར་མན་ཁྲོམ་རྭར་དྲག་སྤྱོད་དོན་རྐྱེན་བྱུང་བ་གཉིས་ཀྱིས་ཁ་ཆེ་གནས་སྤོ་བ་ཕྱིར་འཕུད་དང་མཐའ་མཚམས་བཀག་སྡོམ་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་དགོས་པ་ར་སྤྲོད་བྱས་ཟེར།

དེ་རིང་རོའུ་གསར་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན། ཁ་སང་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་འོས་ཐོབ་པ་སྐུ་ཞབས་ཊི་རུམ་ཕི་ཡིས་གསར་འགོད་པའི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཞིག་གི་ཐོག འཇར་མན་གྱི་ཡེ་ཤུ་འཁྲུངས་སྐར་ཁྲོམ་རྭར་བྱུང་བའི་འཇིགས་སྐུལ་དྲག་སྤྱོད་པའི་འཇབ་རྒོལ་དང་ཊུར་ཀི་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཨུ་རུ་སུའི་གཞུང་ཚབ་ལྐོག་གསོད་བྱས་གཉིས་ཀྱིས། ཁོང་གིས་ཨ་རིའི་ནང་གི་ཁ་ཆེ་གནས་སྤོ་བ་ཕྱིར་འཕུད་གཏོང་རྒྱུ་དང་མཐའ་མཚམས་ཁག་ནས་ཁ་ཆེ་གནས་སྤོ་བ་གཏན་འགོག་བྱེད་པའི་སྲིད་ཇུས་དེ་ཧ་ཅང་ཡང་དག་ཡིན་པ་ར་སྤྲོད་བྱུང་སྐོར་བརྗོད་ཡོད་འདུག

ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ དགོང་མོར་འཇར་མན་ནང་བྱུང་བའི་འཇིགས་སྐུལ་དྲག་སྤྱོད་པའི་འཇབ་རྒོལ་དེས་སྐུ་ཞབས་ཊི་རུམ་ཕི་ཡིས་ཁ་ཆེ་གནས་སྤོ་མི་མང་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ག་འདྲ་ཐེབས་མིན་སྐོར་ལ། སྐུ་ཞབས་ཊི་རུམ་ཕི་ཡིས། ཁྱེད་ཚོས་ངའི་སྲིད་ཇུས་ཤེས་ངེས་རེད། མི་མང་གིས་ངའི་སྲིད་ཇུས་དེ་ལ་བརྩི་མཐོང་བྱེད་ཀྱིན་མེད་ནའང་། གཟའ་འཁོར་འདིའི་ནང་བྱུང་བའི་དོན་རྐྱེན་དེ་དག་གིས་ངའི་སྲིད་ཇུས་དེ་ཧ་ཅང་ཡང་དག་ཡིན་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ར་སྤྲོད་བྱུང་བ་རེད། ཅེས་བརྗོད་འདུག

འཇར་མན་ནང་བྱུང་བའི་དོན་རྐྱེན་ཐད་ཊི་རུམ་ཕི་ཡིས་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་བའི་ནང་། ཁ་ཆེ་འཇིགས་སྐུལ་དྲག་སྤྱོད་ཤོག་ཁག་གིས། ཁ་ཆེ་བའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་ཁ་ཆེ་བའི་ཆོས་ལུགས་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་སའི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཡེ་ཤུ་བ་ཚོ་དམར་གསོད་གཏོང་གིན་འདུག ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཁ་ཆེ་འཇིགས་སྐུལ་དྲག་སྤྱོད་པར་འགོག་རྒོལ་བྱེད་དགོས། ཞེས་བརྗོད་འདུག

དེ་སྔོན་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུའི་སྐབས། སྐུ་ཞབས་ཊི་རུམ་ཕི་ཡིས། འཇིགས་སྐུལ་དྲག་སྤྱོད་པར་འགོག་རྒོལ་བྱེད་ཐབས་སུ། མཐའ་མཚམས་ཁག་ནས་ཁ་ཆེ་གནས་སྤོ་མི་མང་གཏན་འགོག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་བརྗོད་ཡོད་པ་དང་། གླེང་སློང་དེ་ལ་ཨ་རིའི་མི་མང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་མི་མང་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེན་བྱས་སྟབས། ཁོང་གིས་གལ་ཏེ་ཁ་ཆེ་གནས་སྤོ་བ་ཕྱིར་འཕུད་དང་མཐའ་མཚམས་བཀག་བསྡོམས་མ་བྱས་ཚེ། ཨ་རིའི་ནང་ཁ་ཆེ་དྲག་སྤྱོད་པ་མང་པོ་བསླེབ་ཏེ་རྒྱལ་མིང་བདེ་འཇགས་ཐོག་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་བརྗོད་ཡོད་འདུག

རོའུ་ཊར་གསར་ཁང་གིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞིག་གི་ནང་། ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ཉིན་སྐུ་ཞབས་ཊི་རུམ་ཕི་ཡིས། ཨ་རིའི་དཔལ་འབྱོར་རིག་པ་ཕེ་ཊིར་ན་ཝ་རོ་ (Peter Navarro) ཟེར་བ་ཞིག་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོང་ལས་ལྷན་ཁང་ (WHNTC) གི་གཙོ་འཛིན་དུ་མིང་འདོན་བྱས་ཡོད་པ་དང་། སྐུ་ཞབས་ཕེ་ཊིར་ན་ཝ་རོ་ལགས་ཀྱིས། ཉེ་ཆར་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་བར་གྱི་ཉོ་འཚོང་སྲིད་ཇུས་ཐོག་དམ་དྲག་བྱེད་དགོས་པའི་ཛ་དྲག་གི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་མྱོང་ཡོད་སྐོར་འཁོད་འདུག

སྐུ་ཞབས་ན་ཝ་རོ་ལགས་ནི་ད་ལྟ་རང་ལོ་ ༦༧ ཡིན་ཞིང་། ཁོང་ཁ་ལེ་ཧྥོར་ནེ་ཡ་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་རིག་པའི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ཡིན་པ་དང་། ཉེ་ལམ་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུའི་སྐབས་སྐུ་ཞབས་ཊི་རུམ་ཕི་ཡི་བློ་འདོན་པ་ཡིན་འདུག

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་སྐུ་ཞབས་ན་ཝ་རོ་ལགས་ཀྱིས་<<རྒྱ་ནག་གིས་བཟོས་པའི་འཆི་བ___ཨ་རི་བས་རང་ཉིད་ཀྱི་བཟོ་ལས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གཞི་རྐང་ཇི་ལྟར་བརླག་པ་ཡིན་ནམ།>><< Death by China: How America Lost its Manufacturing Base >>ཞེས་པའི་ཨ་རྒྱ་གཉིས་བར་གྱི་ཉོ་འཚོང་སྲིད་ཇུས་སྐོར་ལ་དཔེ་དེབ་ཅིག་བཏོན་ཡོད་པ་དང་། ཕྱིས་སུ་དཔེ་དེབ་དེའི་གློག་བརྙན་ཡང་བཟོས་ཡོད་འདུག

རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་འབྲེལ་བློན་ཆེན་ཝང་ཡེས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གི་ཐོག “ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་བར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་ནི་རྙོག་འཛིང་གསར་བ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་འདུག ཡིན་ནའང་རི་རྒྱུད་ཙམ་གྱིས་རྒྱ་མཚོར་བཞུར་བའི་གཙང་བོ་འགོག་ཐབས་མེད། གལ་ཏེ་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་ལ་བརྩི་བཀུར་དང་ཕན་ཚུན་གྱི་ཁེ་ཕན་ལ་བསམ་ཤེས་བྱས་ན། ད་གཟོད་ཕྱོགས་གཉིས་བར་གྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཏེ་ཕྱོགས་གཉིས་ཐུན་མོང་གི་ཁེ་ཕན་དང་མཉམ་ལས་སོགས་བརྟན་ལྷིང་ཡོང་ཐུབ། ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་བར་གྱི་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་དེ་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་འཕོ་འགྱུར་ཞིག་ཡིན་སྟབས། འབྲེལ་ལམ་དེ་མི་སྒེར་གང་རུང་ ༼སྐུ་ཞབས་ཊི་རུམ་ཕི་ལ་གོ༽གི་རེ་འདུན་ལྟར་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་ཐུབ་པ་ཞིག་མིན། ཞེས་བཤད་འདུག

གཞན། ཨེ་ཕེ་གསར་ཁང་གིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གི་ནང་། ཨུ་རུ་སུའི་སྲིད་འཛིན་ཕུ་ཊེན་གྱི་མགྲིན་ཚབ་པ་ཕེ་སི་ཀོ་ཝ་ (Peskov) ཟེར་བ་ཞིག་གིས་ཨུ་རུ་སུའི་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་ལམ་དུ། “ང་ཚོས་ཨ་རི་ལ་ལྐོག་གྱུར་གྱི་ལས་དོན་གང་ཡང་བསྒྲུབས་མེད། ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གྱིས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁེ་ཕན་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པ་ང་ཚོས་གསལ་བོར་ཤེས་ཡོད། ང་ཚོས་ད་དུང་ཊི་རུམ་ཕི་ནི་ཨ་རིའི་མ་འོངས་སྲིད་འཛིན་གང་འདྲ་ཞིག་བྱ་རྩིས་ཡོད་མེད་མི་ཤེས་ལ། ཊི་རུམ་ཕི་ཡིས་འབྱུང་འགྱུར་ཨུ་རུ་སུའི་ཐོག་སྲིད་ཇུས་ག་འདྲ་ཞིག་འཛིན་རྒྱུ་ཡིན་མིན་ཡང་མི་ཤེས། འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་འབྲེལ་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་ཕན་ཚུན་བར་གྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་བ་དང་ཕན་ཚུན་གྱི་སེམས་འཁྲལ་ལ་བསམ་ཤེས་གནང་ཚེ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་བར་འབྲེལ་ལམ་གསར་བ་ཞིག་ཚུགས་སྲིད།” ཅེས་བརྗོད་འདུག

གསར་འགོད་པ། པདྨ་རྒྱལ།