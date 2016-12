ཊི་རུམ་ཕི་ཡི་དོན་དངོས་གླེང་བ།

ཐོའོ་མཱ་སི་ཨི་ཌི་སིལ་(Thomas B. Edsall)

བསོད་ནམས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

འོས་བསྡུའི་ཉིན་དེ་ནས་བཟུང་ཊི་རུམ་ཕི་ཡི་སྲིད་གཞུང་དང་སྒྲིག་འཛིགས་ཀྱི་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་སྐོར་ལ་སྤོབས་པ་ཆེན་པོས་རབ་བཏགས་ཀྱི་གཏམ་གླེང་བྱེད་མཁན་ནི་འབེལ་འབེལ་ལྷུག་ལྷུག་ཏུ་གྱུར་འདུག

མེ་ཁིལ་ཁེན་སི་ལི་ (Michael Kinsley) ཡིས་བ་ཤིན་ཊོན་གསར་ཁང་དུ་རྩོམ་ཡིག་ཅིག་སྤེལ་བའི་ནང་ “ཊི་རུམ་ཕི་ནི་དོན་གྱིས་དབང་ཆ་བརྩོན་ལེན་པ་ཞིག་རེད་”ཅེས་བརྗོད་ཡོད་ལ། ད་དུང་། ཇོའོ་ནཱ་དྷཱན་(Jonathan Chait) གྱིས་ནེའུ་ཡོག་དུས་དེབ་སྟེང་ཉེན་བརྡ་ཞིག་བཏང་ཡོད་པ་སྟེ། “ལུགས་སྲོལ་ལྟ་བུའི་གཅིག་འཕྲོར་གཅིག་གིས་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་བའི་མོས་མཐུན།” ཡང་ཨུ་རུ་སུའི་སྲིད་འཛིན་ཕའོ་ཊེན་གྱི་རྒྱབ་ཕྱོགས་ནས་ལངས་མཁན་ཨུ་རུ་སུའི་གསར་འགོད་པ་མཱ་ཤཱ་ཇི་སན་(Masha Gesen)གྱིས་ནེའུ་ཡོག་དཔེ་དེབ་བསྐྱར་ཞིབ་(The New York Review of Books) ཞེས་བའི་སྟེང་དུ་ཨ་རིའི་ཆེས་མཐོའི་མི་སྣ་རྣམས་ཀྱིས་ཊི་རུམ་ཕི་སྲིད་གཞུང་ལ་རེ་ལྟོས་ཅི་ཞིག་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པའི་སྐོར་བརྗོད་པའི་ཁ་བྱང་ལ་ “མི་གཅིག་དབང་བསྒྱུར་རང་ལུགས་ཏེ་སྒྲིག་གཞི་ནི་འཚོ་གནས་ཀྱི་ཆེད་”ཅེས་བ་ཞིག་བརྩམས་འདུག

མང་པོ་ཞིག་གིས་གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་ཊི་རུམ་ཕིའི་ཁུངས་མེད་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་དེ་ནུས་མེད་དུ་བརྩིས་ནས་དེའི་སྐོར་གྱི་རྩོམ་ཡིག་མང་པོ་ལ་རྩོད་གླེང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ནའང་། གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་སྣ་ཚོས་དེ་སྣང་མེད་དུ་བཏང་འདུག

ཇའོ་ནཱ་གོལ་བྷིར་ (Jonah Golberg)་ཀྱིས་རྒྱལ་ཡོངས་བསྐྱར་ཞིབ་དྲྭ་བའི་(National review’s website)་སྟེང་ “གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཊི་རུམ་ཕི་ཡི་ཁུངས་མེད་བྱ་སྤྱོད་སྐོར་གྱི་བརྩམས་ཆོས་དག་ཅུང་ཙམ་རོ་བཅུད་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་ཆགས་འདུག་”ཅེས་བརྗོད་དེ། བརྩམས་ཆས་དེ་དག་ཁྲོད་ཀྱི་རྩོད་གླེང་ལ་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་འགས་ངོས་ལེན་མེད་པར་གྱུར། དེ་ཚོ་ནི་ཁེན་སེ་ལིད་(Kinsley) དང་ཆཱད་ཐྲི་(Chait) ད་དུང་ཇི་སིན(Gessen)སོགས་ཡིན་པར་ར་སྤྲོད་གནང་བཞིན་ཡོད་ནའང་། དེ་ལ་ངེས་བརྟན་མེད། གང་ལྟར། དེ་དག་ནི་ཏག་ཏག་ཁོ་ཚོ་ཡིན་ན། དེ་ནི་གོ་སྐབས་ཡག་པོ་ཞིག་རེད།

ཊི་རུམ་ཕི་ཡིས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཡོངས་ཀྱི་ལས་འགུལ་བརྒྱུད་ཟླ་བ་འདིའི་ནང་ར་འཕྲོད་དེ་ཁོ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་དང་། དེ་ཡང་། ཡང་དང་བསྐྱར་དུ་རྫུན་གཏམ་བརྗོད་པ་ཁོ་ན་མིན་པར་ཁོ་རྫུན་གཏམ་དེ་ལས་ཐར་ཐུབ་སོང་བ་དེ་རེད། གྷི་ལེན་ཁི་ས་ལིར་(Glenn Kessler)གྱིས་སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༤ ཉིན། ཝཱ་ཤིན་ཏོན་གསར་ཁང་དུ། “དོན་དངོས་དབྱེ་ཞིབ་”ཅེས་བའི་རྩོམ་ཡིག་ཅིག་བྲིས་པའི་ནང་། འདས་བའི་ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་བ་ཚོ་(ཡང་ན་དམངས་གཙོ་སྨྲ་བ་རྣམས་)དཔུང་པ་མཉམ་སྒྲིག་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ། ཊི་རུམ་ཕི་ཡིས་ལས་འགུལ་འདིའི་ནང་དུ་ཁེ་ཕན་མང་པོ་ཞིག་བླངས་པ་དང་། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ཀྱི་གྲངས་ཚད་ ༥༩ སྟེང་ནས་ཁོས་ Pinocchio ཅན་གྱི་ཨ་ལད་པད་ཀོ་བཞི་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སྤངས་ཡོད།

ཁི་ས་ལིར་ (Kessler) གྱིས་ཁི་ལེན་ཊོན་(Hillary Clinton)ལ་བྱ་དགའ་བདུན་ཐོབ་ཡོད་པ་དེ་དང་བསྡུར་བའི་ཁྲོད་ནས། ཊི་རུམ་ཕིའི་གྲངས་ཚད་ ༥༩ ཅན་གྱི་སྐད་ཆ་དེ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་རྫུན་མ་ཡིན་པ་རྗོད་ཀྱི་ཡོད།

དེང་གི་དུས་སུ་ཊི་རུམ་ཕི་ཡིས་རྫུན་གཏམ་གྱི་ཟིན་ཐོ་བཀོད་པ་ལ་མ་ལྟོས་བར་འོས་བསྡུའི་སྟེང་ནས་སྲིད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་ཁའི་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་པ་འདིས། ཁོས་འོས་བསྡུའི་འདུ་ཚོགས་ཆེན་པོའི་ནང་། རང་ཉིད་ཀྱི་གྲོས་འཆར་འཚམས་པོ་ཡོང་ཕྱིར་དུས་གསུམ་ལ་འགྲེལ་བཤད་བསྐྱར་ཟློས་བྱས་ཏེ། སྐད་ཅིག་གིར་སྟོབས་ཤུགས་རྒྱས་བ་ཞིག་ཡིན་པར་ཚོད་དཔག་བྱེད་བཞིན་འདུག དོན་གྱིས་ཁོ་ནི་ལས་དོན་གྱིས་བཙན་སྐུལ་བྱས་མེད་པ་ཞིག་རེད།

ང་ཚོས་ད་དུང་རང་དབང་གི་འགུལ་སྐྱོད་འདིའི་ཁྲོད་ནས་ཊི་རུམ་ཕི་ལ་ཁེ་ཕན་ཆ་ཚང་ཞིག་ཡོད་མེད་མི་ཤེས་ལ། ཡང་ན། ཁྲིམས་ཁང་དང་ཚད་ལྡན་གྱི་རང་དབང་ཚོགས་པ། ད་དུང་། མང་ཚོགས་སོགས་ག་ཚོད་ཅིག་གིས་ཁོ་ལ་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་མེད་མི་ཤེས། ཡིན་ནའང་། ཐེངས་གཅིག་ལ་སྒྲིག་འཛུགས་བཟོས་བ་ཙམ་གྱིས་དངོས་ཡོད་ལ་གོ་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གི་ཁག་པོ་ཞིག་ཏུ་ཆགས། གལ་ཏེ། དེ་ལྟར་མི་སྲིད་པ་ཞིག་མིན་ན། དེ་ལྟར་གོ་སྒྲིག་བྱས་ནས་འགྲོར་འཇུག་རྒྱུ་དེ་རེད། ཊི་རུམ་ཕི་ཡིས་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞིག་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་རྟག་མཚན་ད་དུང་བསྟན་མེད། ཊི་རུམ་ཕི་ཡིས་གཅིག་སྡུད་རིང་ལུགས་ཀྱིས་ཁོ་ལ་དགོས་འདུན་བཏོན་པའི་ཇོའོ་ཇི་འོ་ཝིལ་(George Orwell) གྱི་ཞིབ་རྟོགས་དེ་ཁོའི་སེམས་སུ་ཉར་ཡོད་པ་ནི་བདེན་པ་རེད།

འདས་བའི་དུས་ཡུན་གྱི་རྒྱུན་མཐུད་པའི་བཅོས་བསྒྱུར་གྱི་བྱ་སྤྱོད་དེ། དུས་ཡུན་རིང་པོ་འདིའི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་ཡུལ་གྱི་དངོས་ཡོད་བདེན་པའི་ཁྲོད་ནས་ཡིད་མི་ཆེས་བ་ཞིག་ཏུ་དགོས་འདུན་འདོན་གྱི་ཡོད།

སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༢༧ ཉིན། ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་ཐྲི་བི་ཐྲི་(tweet)ནང་དུ་། ཊི་རུམ་ཕི་ཡིས་འོས་བསྡུའི་འུར་ལངས་ཀྱི་ཁྲོད་ནས་ང་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་འདིའི་སྟེང་དུ། ངས་མི་གྲངས་ས་ཡ་མང་པོ་ངའི་ཕྱོགས་སུ་འཐེན་ནས་ཁྲིམས་འགལ་གྱིས་འོས་འཕེན་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་དང་འདྲ་བར། ང་ལ་མི་གྲངས་ས་ཡ་མང་པོའི་འོས་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་སོང་། ཞེས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཞིག་བཤད་འདུག

སྤྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་ ༡༡ ཉིན། Fox News Sunday སྟེང་དུ་གནས་ཚུལ་འབྱོར་གསལ་ལ། ཊི་རུམ་ཕི་ཡིས་མི་གྲངས་ས་ཡ་ ༢་༨༤ ཡི་འོས་ཤོར་བར་མ་བལྟོས་བར། ད་དུང་མུ་ཐུད་ནས་ “ཐེངས་དུ་མར་རླབས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁ་གང་མང་ཐོབ་པའི་ཁྲོད་ཀྱི་གཅིག་”ཅེས་རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁ་ལ་འགྲེལ་འརྗོད་གནང་ནས་“ང་ཚོ་ལ་རླབས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་སོང་།” “རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནི་ཆབ་སྲིད་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྟེང་ནས་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཕམ་ཁ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ནས་མྱངས་ཡོད་”སོགས་ཀྱི་རྩོད་གླེང་བྱས།

ཨུ་རུ་སུ་(Russia)་ཡིས་ཊི་རུམ་ཕི་ལ་ངེས་པར་དུ་རོགས་རམ་གྱི་རྣམ་པས་འོས་བསྡུའི་ལས་འགུལ་གྱི་ནང་དུ་ཐེ་གཏོགས་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་(Central Intelligence Agency) ཀྱིས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡང་། དེའི་སྐོར་ལ་ཊི་རུམ་ཕི་ཡིས་འགྱུར་བ་མེད་པའི་སྒོ་ནས་ཁས་ལེན་བྱས་མེད། གནད་དོན་འདི་ནི་ཟིང་འཁྲུག་གི་རྩོད་གནད་ཅིག་ཏུ་གྱུར་བ་དང་། དེ་ཡང་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་རྩོད་ཟླ་ཁོ་ནར་གྱུར་བ་མ་ཡིན་པར། ད་དུང་། གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཚོགས་མི་ཇོན་མའ་ཁན་(John McCain)དང་ལིན་ཌི་སི་གྷི་རཱ་ཧམ་(Lindsey Graham) དང་འདྲ་བར། སྤྱིན་མཐུན་ཚོགས་པའི་སྐབས་ཐོག་གི་དཀའ་བསྔལ་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་ཡོད།

སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ བའི་ཚེས་ ༩ ཉིན། ཝཱ་ཤིན་ཊོན་གསར་ཁང་(Washington Post) གིས་ཨ་རི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔྱད་ཞིབ་སྟེང་ལ་སྒྲུང་ཞིག་སྤེལ་བའི་ནང་དུ། ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཨུ་རུ་སུའི་གཞུང་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་ལས་མི་སྒེར་བ་མང་པོ་དང་། ད་དུང་། ཨུ་རུ་སུ་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པ་དང་གཞན་ཧི་ལི་རེ་ཁི་ལེན་ཊོན་(Hillary Clinton)་སོགས་གཞུང་གི་ལས་མི་དེ་དག་གི་གློག་འཕྲིན་སྟོང་ཕྲག་མཆིས་བའི་ དྲྭ་བྱང་ WikiLeaks་ ཡི་དགོས་མཁོ་གཞན་ལ་བསྐྲུན་ཡོད་པ་ངོས་ཟིན་འདུག ཡིན་ནའང་། དེ་ལྟར་ངོས་ཟིན་པའི་ཨ་རི་གཞུང་གི་ལས་མི་སྒེར་བ་ཚོས་ཨུ་རུ་སུ་ཡིས་(Rissia)ཁི་ལེན་ཊོན་གྱི་གོ་སྐབས་འདི་ལ་རྨ་ཁ་བཟོ་བ་དང་ཊི་རུམ་ཕི་ཡར་འདེགས་པའི་བྱ་སྤྱོད་འདི་ནི་ཨུ་རུ་སུའི་ལས་འགུལ་གྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་དང་གསང་བའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་ཡིན་པར་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད།

ཊི་རུམ་ཕི་འཕོ་འགྱུར་ཚོགས་པས་(The Trump transition team) གྲ་སྒྲིག་གི་གསལ་བཤད་ནང་མགྱོགས་མྱུར་ངང་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆ་འཇོག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཏེ། དེ་ནི་སཱ་དྷམ་ཧོའོ་སིན་(Saddam Hussein) ལ་གནོད་སྐྱོན་ཆེ་བའི་མཚོན་ཆ་འབོར་ཆེན་ཡོད་པར་བརྗོད་མཁན་དེ་ཚོ་དང་གཅིག་མཚུངས་རེད། འོས་བསྡུ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་གི་སྔོན་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཆེན་པོས་མཇུག་བསྒྲུབ་སོང་། ད་ནི་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་དུས་ལ་སླེབ་ཡོད་པས། ང་ཚོས་ “ཨ་མི་རི་ཁ་ནི་ཡང་སྐྱར་རླབས་ཆེན་དུ་གཏོང་དགོས།”ཞེས་བརྗོད།

ཊི་རུམ་ཕི་ཡི་ཁ་གཏད་ནས་ཕྱིར་འཐེན་རྒྱག་པ་ནི་མགྱོགས་མྱུར་ལྡན་པ་ཞིག་རེད། རྒྱལ་ཡོངས་བདེ་འཇགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་མེ་ཁཱིལ་ཝི་ཧད་དྷན་(Michael V Hayden) དང་དེ་ནས་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་གཉིས་ཀྱིས་དུས་བབ་ཚག་ཤོག་ལ་(The Times) བརྗོད་པའི་སྟེང་། ཨ་རིའི་གསང་བའི་ཚོགས་པའི་བདེན་དོན་གྱི་བྱ་སྤྱོད་དེས་ཊི་རུམ་ཕིའི་ཁུངས་ལྡན་གྱི་བདེན་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་རྩོད་རྙོག་བཟོས་པའི་རྒྱུན་མཚན་གྱིས། ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུ་ཡིས་གསང་བའི་ཚོགས་པས་དཔུང་བ་མཉམ་སྤུང་གིས་བརྗོད་པའི་བདེན་དོན་ལས་འགུལ་དེ་སྟབས་བདེ་མོའི་ངང་ངོས་ལེན་བྱས་མེད། ཞེས་ངོ་མཚར་བའི་སྒྲ་དང་བཅས། (—wow).

ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཨུ་རུ་སུ་ཡི་(Russia)ཐེ་གཏོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་བཞིན་པའི་རྩོད་རྙོད་དེ་ད་དུང་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་། དེ་ནི་ཊི་རུམ་ཕི་ཡིས་དངོས་ཡོད་མཐོང་ཚུལ་ཁྲོད་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ཞིབ་འཇུག་ཐོག་མ་དེ་ཆགས་འདུག

བདུན་ཕྲག་སྔོན་མའི་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན། Face the Nation ཞེས་བའི་གསར་འགྱུར་ལས་རིམ་སྟེང་། ཨད་རི་སོའ་ནཱ་(Arizona Republican)སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་མི་སྣ་དང་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་མཚོན་ཆའི་སྲིད་ཞུ་ཚོགས་པའི་ལས་མི་ (Senate Armed Services committee) སྟེ་སྐུ་ཞབས་ཇོན་མཱ་ཁན་ལགས་ཀྱིས་(John McCain) ཐད་ཀར་ཊི་རུམ་ཕི་ལ་སུན་འབྱིན་བྱེད་པའི་གཏམ་ནི། བདེན་དོན་ནི་མཁྲེགས་པོའི་དངོས་པོ་ཞིག་ཡིན། ཁོ་ཚོས་ལས་འགུལ་འདིའི་ནང་དུ་རྨས་སྐྱོན་བཟོས་སོང་།

སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༢ ཉིན། གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་མགོ་ཁྲིད་སྐུ་ཞབས་མེ་ཆ་མཱ་ཁི་ཁོན་ནིལ་(Mitch McConnell)གྱིས་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་ཐུབ་པའི་དྲི་རྩད་ཞིག་ལ་མོས་མཐུན་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་བ་དང་། དེ་ལྟར་དུ་། ཁོས་ཊི་རུམ་ཕི་ལས་ཁུར་ལ་མ་ཞུགས་པའི་སྔོན་དེར། ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་དང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཁང་གཉིས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་མང་པོ་ཞིག་གི་བར་ལ་ཚོགས་འདུའི་སྡིངས་ཆ་ཞིག་བསྐྲུན་པ་རེད།

འདི་ནི་ཊི་རུམ་ཕི་ཡི་སྨྱོན་པའི་རང་བཞིན་གྱི་བྱེད་ཐབས་ཤིག་སྟེ། ཁོ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་དབང་ཚད་ཡོད་པའི་མགོ་ཁྲིད་ཡིན་བཞིན་དུ། དངོས་ཡོད་ཀྱི་དོན་གནད་དགུ་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་པ་ལ་མ་བལྟས་བར། ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་བྱ་བར་གདོང་ལེན་མི་བྱེད་པར་གཡོལ་བར་འདོད་པ་དང་། ད་དུང་། ཁོས་རང་ཉིད་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ནི་ “ཐེངས་དུ་མའི་རླབས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁ་མང་པོའི་ཁྲོད་ཀྱི་གཅིག་”དང་ཡང་ “འོས་བསྡུས་འུར་ལངས་བའི་རྒྱལ་ཁ་ཆེན་མོ།”ཞེས་དམིགས་དོན་དུ་བཟུང་ནས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་བཞིན་མཆིས།

ཞིབ་འཇུག་སྔོན་ལ་བྱས་ནས་དངོས་གཞིའི་འོས་བསྡུའི་སྐབས་སུ་ཊི་རུམ་ཕི་རང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོ་དང་འབྲེལ་ཐག་ཉེ་རུ་སོང་ཞིང་། སྐབས་དེར་ཁོའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོས་ཊི་རུམ་ཕི་ནི་དབང་ཚད་ལྡན་པའི་སྲིད་འཛིན་བཞིན་མཐོང་འདོད་ཀྱི་བསམ་པ་སྐྱེས། མར་ཁི་ཧི་དཱི་རིན་ཌོན་(Marc Hetherington)ནི་བཱན་ཌིར་བྷེལ་ཐྲིའི་(Vanderbilt)ནང་གི་ཆབ་སྲིད་མཚན་རིག་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོས་འདི་ལྟ་བུའི་འོས་བླུག་མཁན་ཚོ་ནི་ “འཇིག་རྟེན་མི་འགྱུར་བའི་མཐོང་སྣང་” ཅེས་བའི་རང་གི་འབོད་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་དང་ “འཇིག་རྟེན་འགྱུར་བའི་མཐོང་སྣང་” ཅེས་བའི་རང་གི་བརྗོད་ཚུལ་འདི་དང་ཕྱོགས་འགལ་དུ་སོང་བ་ལྟར་དུ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཤིང་། ཁོས་ཟིན་བྲིས་སུ་དབང་རྩོད་སྨྲ་བའི་རང་ལུགས་ཀྱི་ཚོད་ལྟའི་སྟེང་ནས་འཇིག་རྟེན་མི་འགྱུར་བའི་མཐོང་སྣང་འཛིན་མཁན་ཚོ་ལ་ཐོབ་པའི་སྐར་གྲངས་མཐོ་ཚུལ་བརྗོད་ཡོད། འཇིག་རྟེན་འགྱུར་བའི་མཐོང་སྣང་འཛིན་མཁན་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོབ་གྲངས་དེ་ལས་དམའ་པོ་རེད།

སྤྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་དཔར་བསྐྲུན་བྱས་པའི་ཆབ་སྲིད་མཚན་རིག་གི་རྩོམ་ཡིག་ཅིག་ཏུ། “མི་གཅིག་དབང་སྒྱུར་ལམ་ལུགས་ཀྱི་འོས་བླུག་མཁན་རྣམས་དང་ཌོ་ནིལ་ཊི་རུམ་ཕི་ཡི་ཡར་ཐོན།” ཞེས་བའི་བརྗོད་གཞི་ཞིག་ཏུ་མའ་སའ་ཆོ་སི་ཐི་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ (Univeristy of Massachusetts) སློབ་དཔོན་མའ་ཐྲོ་ཝེ་ལམ་སི་ (Matthew C. Mac Williams)ཡིས་ “ཊི་རུམ་ཕིའི་ཡར་ཐོན་ནི་མི་གཅིག་དབང་སྒྱུར་ལམ་ལུགས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་བ་ཚོས་ཁོང་གི་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པའི་འུར་སྒྲོག་ལ་ལན་བཏབ་པའི་མཇུག་འབྲས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་རེད། ཅེས་གཞི་རྩ་ཞིག་བཟུང་འདུག་ལ། དེ་ནི་ལོ་འདིའི་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་གཞི་རྩའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྡུས་ཞིབ་འཇུག་གི་རེའུ་མིག་སྟེང་གཞིར་བཞག་ཡོད། དེའི་སྟེང་ནས་ཁོས་ཊི་རུམ་ཕིའི་ཆེད་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་དང་མི་གཅིག་དབང་སྒྱུར་ལམ་ལུགས་ཀྱི་རིན་ཐང་གི་ཆེད་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་འདི་གཉིས་བར་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་རྙེད་ཡོད།

གཅིག་གྱུར་དང་བཀའ་ཁྱབ་ནི་མི་གཅིག་དབང་སྒྱུར་བས་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་པའི་ཚིག་ཅིག་དང་། མི་གཅིག་དབང་སྒྱུར་བ་ཚོས་བཀའ་རྩི་བ་དང་བཀའ་ཁྱབ་འཚོལ་བ། མི་གཅིག་དབང་སྒྱུར་ལམ་ལུགས་ཀྱི་མགོ་ཁྲིད་དེའི་རྗེས་འབྲིང་སྟེ། གཞན་ཅེས་བའི་གཞན་ཕྱོགས་སུ་བཙན་གྱིས་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཅིང་། ཐེངས་གཅིག་ཕ་རོལ་བོའི་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲོགས་སུ་གྱུར་ཚེ། ཁོ་ཚོས་ཕ་རོལ་བོའི་ཐག་གཅོད་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་དམ་དྲག་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་དངས་སྐྲག་དང་ལས་རིགས་སྣ་ཚོགས་ལ་འཛེམ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

སྟོབས་ཆེ་ཞིང་གཏིང་ཟབ་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རིགས་འདིའི་ཁྲོད། ཊི་རུམ་ཕི་རང་ཉིད་ཀྱི་རྫུན་པ་ཁུངས་སྐྱེལ་དགོས་བའི་འགན་ཁུར་ལས་ཐར་དུ་བཅུག་སོང་། ཁོང་གི་ཕྱོགས་གཏོགས་པ་ཚོས་ཁོས་ཅི་བཞེད་པར་ཡིད་ཆེས་དང་། ཁོ་ཚོས་མཐོང་བཞིན་པའི་སྒྲོ་འདོགས་དང་རྫུན་གཏམ་ཆག་ཡང་གཏོང་བཞིན་འདུག

ཊི་རུམ་ཕའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་སེ་ཁོའོ་ཐྲེ་ནིལ་ཧོའོ་ཧྤིསི་(Scottie Nell Hughes) ཡིས། སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༣༠ ཉིན་གྱི་(The Diane Rehm Show) དྷན་རི་ཧིམ་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་ནང་དུ། “ལས་འགུལ་གྱི་དུས་ཡུན་འདིའི་ནང་ལྟ་བར་སྤྲོ་བའི་དོན་དག་གཅིག་ཡོད་པ་ནི་མི་མང་ཚོ་སྟེ། བདེན་པ་ནི་བདེན་པ་རེད། ཁོ་ཚོ་ནི་དོན་དམ་པས་བདེན་པ་མ་རེད།” ཅེས་སྨྲས། མོའི་དཔྱད་གཏམ་དག་གིས་མང་ཚོགས་ལ་འུར་ཟིང་ཞིག་བསླངས། ད་དུང་ཊི་རུམ་ཕའི་གཞི་རྩའི་བྱེད་ཐབས་དམར་རྗེན་དུ་བཀྲམས་པ་དང་། དེ་ཡང་ཟང་ཟིང་གི་འུར་སྒྲའི་ནང་དུ་བརླགས་ཐལ།

སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ། འདི་ན་བདེན་པ་ལྟར་གྲུབ་པའི་དོན་དག་མང་པོ་ཞིག་མི་འདུག མི་ཚོགས་མང་པོའི་མདུན་ཀྱི་སྐུ་ཞབས་ཊི་རུམ་ཕི་ཡི་ཅིར་སྒྲ་ནི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད། ཁོས་ཁོ་ལ་ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པའི་འོས་བླུགས་མཁན་ས་ཡ་མང་པོ་ལ་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས། ཁོས་རང་ཉིད་དང་རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བའི་ཁྲོད་ནས་བདེན་དོན་སྲུང་བཞིན་ཡོད་ལ། མི་མང་ཚོས་ཀྱང་ཁོ་ཚོ་ལ་བདེན་དོན་གྱི་རྒྱབ་བརྟེན་འབྱུང་བར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་འདི་ཚོ་ནི་རྫུན་པ་རེད་ལ་འདི་ལ་རྒྱབ་བརྟེན་གྱི་ཁུངས་དག་མོ་མེད་པའི་ཚུལ་རྗོད་བཞིན་སྐུ་ཞབས་ཊི་རུམ་ཕི་ལ་མི་དགའ་བར་གྱུར།

ཡང་ན། ཊི་རུམ་ཕི་ཡི་སྔོན་མའི་ལས་འགུལ་གཙོ་སྐྱོང་བ་དང་ད་ལྟའི་སློབ་སྟོན་པ་ཁོའོ་རིད་ལི་ཝཱན་ཌོའོ་སི་ཁེ་(Corey Lewandowski) ཡིས་འདི་འདྲ་ཞིག་བརྗོད་ཡོད་པ་སྟེ། འདི་ནི་གསར་འགྱུར་རྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཕྲད་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་རེད། ཁྱོད་རང་ཚོས་ཊི་རུམ་ཕིས་བཤད་པའི་དོན་དག་ཡོད་ཚད་ཧ་ཅང་ཚིག་དོན་ཅི་བཞིན་དུ་གོ་བ་བླངས་འདུག དེ་ལ་ཨ་མི་རི་ཁའི་མི་མང་ཚོས་དེ་ལྟར་བྱས་མེད།

ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བར་འདོད་པ་དེས་ཊི་རུམ་ཕི་ལ་ཆོག་མཆན་གྱི་ལག་འཁྱེར་ཁོ་ན་སྤྲད་པ་ཙམ་མིན་པར། ད་དུང་། དེས་རང་གི་འཆར་སྒོའི་གནད་ལ་འཁེལ་དགོས་བའི་སྐུལ་སློང་ཡང་བྱས་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ནི། མི་གཅིག་གིས་ཀྱང་ཁོས་དྲང་བདེན་བརྗོད་པར་རེ་ལྟོས་བྱེད་ཀྱི་མེད། ཅེས་ཨ་རིའི་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་སློབ་སྟོན་པ་དང་ཇི་བྷོའོ་ཤི་(Jeb Bush) ལ་ལས་དོན་གཉེར་མྱོངས་མཁན་ཏེ། རོ་བྷི་སི་ཐྲོ་ཟི་མན་(Rob Stutzman) ལེགས་ཀྱིས་(Los Angeles Times)ལོ་སན་ཇི་ལིའི་དུས་བབ་ཚག་ཤོག་ཏུ་བརྗོད་ཡོད་ལ། ཡང་ཁོང་གིས། “ཁོ་ཚོ་ལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་རྫུན་བཤད་པ་དེ་ལ་ཁོ་ཚོས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་བཞིན་འདུག དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁོ་ཚོའི་དཔའ་པོ་དེས་རྫུན་མང་པོ་བཤད་ནས་ཕྱིར་གནོད་སྐྱོན་བཟོས་ནའང་། ཁོ་ཚོས་དེ་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱིན་མེད།

ངོ་བོ་འདི་འདྲ་ཅིག་གི་བདག་དབང་དེ་དམིགས་གསལ་གྱིས་ཐོབ་ཐང་ལྡན་པའི་ཁྱད་ཆོས་སུ་གྱུར་མེད། དམངས་གཙོ་བ་དང་མི་སྣ་གུ་ཡངས་པོ་ཅན། ད་དུང་། ཤེས་ཡོན་གྱི་སྡེ་སོགས་ཀྱིས་གལ་སྲིད་ཡིད་ཆེས་སླ་བའི་ཊི་རུམ་ཕིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྣམས་ཀྱིས་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མ་རྟོགས་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་དགོས་བ་ནི་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་འདུག

སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན། ཧཱར་ཝཱར་ཌི་(Harvard) ཡི་དཔལ་འབྱོར་མཁས་ཅན་དྷཱ་ནེ་རོའོ་ཌི་རེ་ཁི་(Dani Rodrik) ཡིས་ “ཚོང་དོན་སྟེང་གི་སྐད་ཆ་དྲང་མོ་”(Straight Talk on Trade)ཞེས་བའི་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་བའི་ནང་། ཁོས་ “ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུའི་ཁྲོད་ཀྱི་ཊི་རུམ་ཕི་ཡི་ཧ་ལས་དགོས་བའི་རྒྱལ་ཁ་དེའི་ཆེད་དཔལ་འབྱོར་མཁས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་འགན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ།” ཞེས་བའི་དྲི་བ་ཞིག་བཏོན་འདུག དེ་བཞིན་དུ་ཁོས་གོ་ལ་སྤྱི་སྙོམ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་རྩོད་པའང་བྱས། གོ་ལ་སྤྱི་སྙོམ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོས་ཉེ་བའི་ཉིན་བཅུ་གྲངས་ནང་ “རྗེས་སུ་དཔོག་པའི་ཡིད་ཆེས་”(implicit premise)ཞེས་བའི་བརྗོད་གཞི་འདིའི་སྟེང་ཚོང་དོན་གྱི་རིན་གོང་ཚད་གཞི་དམའ་མོར་བཏང་། ཚོང་དོན་དེའི་བགྲོ་གླེང་གི་ཕྱོགས་གཅིག་ནི་ཤེས་ཡོན་མེད་པའི་ཀླ་ཀློའི་རིགས་རེད། འཛམ་གླིང་ཉོ་ཚོང་འཛུགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་(World Trade Organization rules)ནི་བརྗིད་ཉམས་ཆེ་བའི་རང་སྲུང་བ་དག་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚོས་དུས་རྒྱུན་ཕྱོགས་བཟང་ས་ནས་ཀླ་ཀློའི་རིགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ནའང་། ཁོ་ཚོས་མངོན་གསལ་དོད་པོས་འདིའི་སྐོར་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས། ཚོང་དོན་འདིའི་གྲུབ་འབྲས་ནི་དཔལ་འབྱོར་ཆེད་ལས་ཀྱི་ཁྲོད་ནས། ཨ་རི་གཅིག་སྒྲིལ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཐད་ཀར་གལ་ཆེན་རང་གཞིན་དུ་གྱུར་ཡོད། བྱང་ཨ་རིའི་འཛམ་གླིང་ཉོ་ཚོང་རྩ་འཛུགས་དང་། ཡང་ན། རྒྱ་ནག་འཛམ་གླིང་ཉོ་ཚོང་རྩ་འཛུགས་ནང་འཇུག་པ་(China’s entry into the World Trade Organization) ཞེས་བའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདིའི་ཚོང་འགྲེམས་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་དེ་བཤད་སྲོལ་ལ་ཧ་ཅང་གསལ་བོ་ཡིན་ནའང་། ལས་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་མངོན་ནས་ཚོང་དོན་འགྲེམས་སྤེལ་གྱི་འགན་ཁུར་ཉུང་དུ་བཏང་འདུག

དུས་བབ་ཚག་ཤོག་གི་ལས་རོགས་པ་སྐུ་ཞབས་ཨི་དྷོར་དྷོ་ཕོར་ཐྲིར་(Eduardo Porter)གྱིས་བདུན་ཕྲག་འདིའི་སྟོད་ལ། “ཊི་རུམ་ཕི་ཡི་འོས་བསྡུ་དེ་གང་ན་ཡོད་དམ། མང་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཀ་གང་དུ་ཡོད།” ཅེས་བའི་གཞི་རྩའི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་བའི་ནང་ཁོས་འདི་འདྲ་ཞིག་བྲིས་འདུག་སྟེ། ཤེས་ཡོད་ཀྱི་ཚད་གཞི་དམའ་བའི་མི་རིགས་དཀར་པོའི་འོས་བསྡུ་བ་ཚོ་ལ་ད་ལྟའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་དཔལ་འབྱོར་རིག་པའི་རྣམ་བཞག་བརྟན་པོ་ཞིག་ཡོད་རྐྱེན་དཔལ་འབྱོར་སླར་སོན་ཁྲོད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕལ་ཆེར་ཁོ་ཚོས་རང་ཉིད་ལ་སྦྱིན་པ་ཞིག་རེད།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོའི་ཟླ་བ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༧ ཉིན་ནས། ཕོར་ཐྲིར་(Porter)གྱིས་གསུངས་བ་ལྟར་ན། ཧེ་སི་ཕའ་ནེ་ཁི་Hispanics ཚོ་ལ་ཕལ་ཆེར་ས་ཡ་ལྔའི་ལས་ཀ་རག་ཡོད་པ་དང་། ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་གི་ཨ་ཧྤི་རི་ཀའི་རིགས་དང་ཨེ་ཤ་ཡའི་རིགས་རྣམས་ལ་ས་ཡ་གཉིས་ཀྱི་ལས་ཀ་རག་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་། ཨ་རིའི་མི་རིགས་དཀར་པོ་ཚོས་ཕལ་ཆེར་ས་ཡ་གཅིག་གི་ལས་ཀ་ཤོར་འདུག དེའི་ས་ཁུལ་ཡང་(Rust Belt)ཨ་རིའི་བྱང་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚོང་ལས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཡིན་པར་དམིགས་ཀྱི་ཡོད། འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་བཤད་ཚུལ་ལ། གྲོང་རྡལ་གྱི་གནས་སྟངས་དག་ལ་ཊི་རུམ་ཕི་ཡིས་རང་ཉིད་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ཡི་རྒྱལ་ཁའི་ཆེད་དུ་བཤུ་གཞོག་བྱས་འདུག

དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་འོས་མི་ཚོས་སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༨ ཉིན་ཤེས་གསལ་ལྟར་ན། དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་ཕྱོགས་ཁག་གིས་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཊི་རུམ་ཕི་ཡི་འོས་བླུག་མཁན་ཚོ་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་པའི་ཚད་གཞི་ནི་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་དམའ་མོ་རེད་འདུག

ཝེ་སི་ཁང་སེན་(Wisconsin)་སློབ་ཆེན་གྱི་ཆབ་སྲིད་ཚན་རིག་པ་ཁི་རཱ་མིར་(Katherine Cramer)་གྱིས་མངའ་སྡེ་དེའི་འོས་བླུག་མཁན་ཚོ་ལ་ “མི་དགའ་བའི་ཆབ་སྲིད་རིག་པ་”(The politics of Resentment)་ཞེས་བའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་བརྩམས་ཏེ། སྤྱི་ཟླ་ལྔ་བའི་ནང་ཐོན་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ནང་ནས་མོས་ “གྲོང་གསེབ་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་” ཞེས་བའི་གྲུབ་ཆ་གསུམ་གྱི་སྒང་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཏེ། དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་རྨས་སྐྱོན་དེ་གཏིང་ཟབ་ས་ནས་རྟོགས་ཡོད། དང་པོ། གཞུང་གི་སྲིད་ཇུས་ལ་འགན་ཡོད་མཁན་དག་ཚུད་པའི་ཐག་གཅོད་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་གྲོང་གསེབ་དང་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཡིད་ཆེས་ཤིག་སྣང་མེད་དུ་བཏང་འདུག གཉིས་བ། གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་ཐབས་ལམ་མཉམ་སྤྱོད་ཀྱི་གོ་རྟོགས་བསླེབས་མེད་པ། གསུམ་པ། གྲོང་གསེབ་པ་རྣམས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་བསམ་བློ་ལ་མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིན་ཐང་དང་འཚོ་བའི་རྣམ་པ་ལྡན། དེ་ནི་གྲོང་ཁྱེར་པ་རྣམས་ལ་མཚོན་ལ་དེ་ལ་བསམ་ཤེས་དང་བརྩི་བཀུར་མེད་པ་ཞིག་རེད། མོ་རང་གིས་རྩོད་པ་བྱས་པའི་གྲུབ་འབྲས་ནི་“དྲང་བདེན་མིན་པའི་བགོ་འགྲེམས་ཀྱི་བསམ་བློ་ཞིག་དང་ལྷན་དུ་བློ་སྐྱེད་སྤེལ་བ་” ཞེས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚོ་ལ་ཐད་ཀར་དཔྱ་ཁྲལ་བསྡུ་བའི་གུ་ཡངས་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་སྟེང་ལ་དོ་སྣང་ལྷག་མ་ཞིག་སྤྲད་པ་དེ་དང་། གྲོང་གསེབ་ཀྱི་རྣམ་པ་གླེང་བའི་གསར་གཏོད་ཀྱི་ཆ་དེ་རེད།

ཊི་རུམ་ཕི་ཡི་ཕྱོགས་ཁག་གི་གྲོང་གསེབ་འོས་བསྡུ་བ་རྣམས་དང་གཞན་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཊི་རུམ་ཕི་ལ་ཧ་ཅང་གི་དོགས་གཞི་ཆེན་པོ་ཞིག་སྦྱིན་འདོད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ནི། ཁོ་ཚོས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚོར་བ་ཟབ་མོ་དེ་ཁོ་ལ་ཤེས་སུ་བཅུག་ཅིང་། ཁོ་ཚོའི་ཕྱོགས་ཀྱི་གནོད་སྐྱོན་ཆེ་བའི་ཆབ་སྲིད་སྤྱི་ཚོགས་ནས་ཐོན་པའི་སྐྱོན་བརྗོད་དག་གསལ་བཤད་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་དེ་རེད།

ཊི་རུམ་ཕི་ཡིས་འབད་བརྩོན་ཆེན་པོས་བདེན་པ་སྣང་མེད་དུ་གཏོང་བ་ནི་དམངས་གཙོའི་དབང་འཛིན་ལ་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་བ་ཞིག་སྟེ། སྐབས་དོན་གྱི་འགྲེལ་བ་གསལ་བོ་ནི་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པའི་མཱ་ཤཱ་ཇྷི་སིན་(Masha Gessen)ཀྱི་ལུང་བསྟན་ལ་ཉན་ན་ལེགས་པར་ཤེས་ནུས། མོས་ནེའུ་ཡོག་བསྐྱར་ཞིབ་དཔེ་དེབ་(The New York Review Of Books ) ཀྱི་སྟེང་དུ་རྩོམ་ཡིག་ཅིག་སྤེལ་བའི་ནང་། “ཊི་རུམ་ཕི་ཡིས་མང་པོ་ཞིག་གི་འོས་ཤོར་བ་ལ་མ་ལྟོས་བར་ཉེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་ཀྱི་ཨ་མི་རི་ཁའི་མགོ་ཁྲིད་དག་གི་དབང་ཆ་དམ་བཟུང་བྱས་བ་དང་རྒྱུན་མཐུད་ནས་ཡར་རྒྱས་སུ་གཏོང་འདོད་ཡོད་པ་རེད། ཁོའི་ཕུལ་བྱུང་གི་བྱ་སྤྱོད་དེ་ནི་ཕུ་ཌེན་(Vladimir Putin)ཀྱི་མི་མང་གིས་དགའ་མོས་བྱེད་སའི་གཅིག་སྡུད་སྲིད་གཞུང་གི་ལམ་ལུགས་དེ་རེད།”ཅེས་བརྗོད་འདུག།

ཊི་རུམ་ཕི་སྲིད་འཛིན་འོས་མིར་་ལངས་སྐབས་ཀྱི་ཚོགས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་དེའི་ལས་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཁོ་ལ་འགོག་རྐྱེན་བཟོས་བ་མཐོང་དུས། སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་བ་གང་མང་ཞིག་གིས་དེ་ནི་སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུ་ལས་བྱུང་བའི་འཇིགས་སྐུལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་འདུག ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐབས་ཕྱོགས་མི་གཅིག་པ་དང་། ཨུ་རུ་སུ་ཡིས་གློག་འཕྲིན་བརྐུས་བའི་དོན་རྐྱེན་དེ་དྲྭ་རྒྱའི་གསང་ཉུལ་བའི་འདྲི་རྩད་ཁོ་ནར་མ་གྱུར་བར། ད་དུང་། སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་མགོ་ཁྲིད་ཡོངས་ཀྱི་འགན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཏུ་ཆགས། གནད་དོན་དེའི་ཕྱིར་ཚོགས་འདུ་བསྐོངས་བ་དང་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་གོ་ཐོས་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་སོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། ཊི་རུམ་ཕི་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་གོ་གནས་དེ་ཐོབ་པ་རེད།

མ་རྩོམ་འབྲེལ་ཐག http://www.nytimes.com/2016/12/15/opinion/donald-trumps-alt-reality.html?_r=0