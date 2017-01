ཚོང་པ་བློ་བཟང་དར་རྒྱས་ལ་ལོ་ ༡༠ ཡི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་འདུག

བོད་རིགས་ཚོང་པ་བློ་བཟང་དར་རྒྱས་ཀྱིས་ས་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞིའི་ཁྲོད་དངུལ་འབོར་ཆེན་གཡོ་ལེན་བྱས་པ་དང་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་དངུལ་ཉར་བ་སོགས་ཀྱི་ནག་ཉེས་འོག་ལོ་ ༡༠ ཡི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་འདུག

གཟའ་པ་སངས་ཉིན་ཨ་རིའི་སེ་ཊལ་དུས་བབ་གསར་ཁང་ (seattletimes) གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན། བོད་རིགས་ཚོང་པ་བློ་བཟང་དར་རྒྱས་(མིང་གཞན་ལ་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཀྱང་ཟེར་གྱི་ཡོད་འདུག)ཀྱིས་ས་ཁང་ཉོ་འཚོང་གི་ཁེ་ལས་གཉེར་ཏེ། གཞན་གྱི་ལག་ནས་མ་དངུལ་འབོར་ཆེན་གཡོ་ལེན་བྱས་པ་དང་། ཁོ་རང་གི་དངུལ་ཡོངས་རྫོགས་ཨ་རིའི་དངུལ་ཁང་སོགས་སུ་མ་བཅུག་པར། རྒྱན་འཛུགས་ཁང་གི་དངུལ་བྱང་བརྒྱུད་ནས་ཁྲལ་མ་འཇལ་བར་ཉར་ཐབས་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་ཉེས་དོན་འོག ཟླ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༥ ཉིན་ཨ་རིའི་སེ་ཊལ་ཁྲིམས་ཁང་གིས། ཉུང་མཐར་ལོ་ ༡༠ ཡི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྒོར་ས་ཡ་ ༢༤ ཉེས་ཆད་དང་ཁོ་རང་གི་ལས་གཞི་ཡོངས་རྫོགས་བཀག་སྡོམ་བྱས་པ་བསྒྲགས་ཡོད་པ་དང་། ད་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ ཉིན་དངོས་སུ་བཙོན་འཇུག་བྱ་འཆར་ཡོད་འདུག

ཁྲིམས་ཁང་གི་གསལ་བསྒྲགས་ལྟར་ན། བོད་རིགས་ཚོང་པ་བློ་བཟང་དར་རྒྱས་ཀྱིས། རྒྱ་རིགས་མ་དངུལ་འཛུགས་མཁན་ ༢༨༠ ཚོང་འབྲེལ་བྱས་ཏེ། ཨ་རིའི་གནས་སྤོ་མ་དངུལ་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་རིམ་ (EB-5 Immigrant Investor Pilot Program) བརྒྱུད་ཁོར་ཚོར་ཨ་རིའི་ལག་དེབ་ལྗིང་ཁུ་ (green card) མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཐུབ་ཚུལ་བཤད་པ་དང་། ཁོ་རང་གི་ས་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞིའི་ནང་མ་དངུལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༥༠ ཙམ་འཇོག་ཏུ་བཅུག་ཡོད་འདུག

ཨ་རིའི་མ་དངུལ་འཛུགས་སྐྲུན་འགན་སྲུང་ཚོགས་ཆུང་ (SEC) གིས། བློ་བཟང་དར་རྒྱས་ཀྱིས་ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་སེ་ཊལ་ (Seattle) གྲོང་ཁྱེར་ནང་པོ་ཏ་ལ་ཞེས་པའི་ས་ཁང་མང་པོ་འཛུགས་སྐྲུན་དང་། ཨེ་ཝི་རི་ཌ་སྤྱི་མང་ཁྲོམ་རྭ་ (Everett Public Market) ཉོ་འཚོང་སོགས་ཀྱི་ལས་གཞིའི་ཐད་མ་དངུལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༢༥ བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁོས་ད་དུང་མ་རྐང་འཛུགས་མཁན་ཚོའི་ལག་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༤ གཡོ་ལེན་བྱས་ཡོད་པ་དང་། བྷི་ལི་ཝུ (Bellevue) གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༢.༥ སྤྲད་ནས་ཁོའི་བཟའ་ཟླ་ཊ་མེ་ཨ་གྷ་སེ་ (Tami Agassi) དང་བུ་མོ་གཉིས་ལ་སྡོད་ཁང་ཞིག་ཀྱང་ཉོས་ཡོད་སྐོར་སོགས་བརྗོད་འདུག

གནས་ཚུལ་ལྟར་ན། བོད་རིགས་ཚོང་པ་བློ་བཟང་དར་རྒྱས་ཀྱིས། ཨ་རིའི་སེ་ཊལ་ (Seattle) གྲོང་ཁྱེར་དང་ཨེ་ཝི་རི་ཊ་ (Everett) གྲོང་ཁྱེར། ཀེར་ཀ་ལན་ཌི་ (Kirkland) དང་ཤཱོ་རི་ལེན་ (Shoreline) གྲོང་ཁྱེར་བཅས་ཀྱི་ནང་ས་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་འཆར་བཟོས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལས་གཞི་དེ་དག་ཨ་རིའི་མངའ་སྡེ་ཨོ་རི་གྷོན་ (Oregon) དང་ཁ་ལེ་ཧྥོར་ནེ་ཡ་ (California) བཅས་ཀྱི་ནང་རྒྱ་བསྐྱེད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡང་ཡོད་འདུག

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོ་ནས་བློ་བཟང་དར་རྒྱས་ཀྱིས་ཨ་རིའི་ནང་ས་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ཁེ་ལས་གཉེར་མགོ་བཙུགས་ཏེ། ཐོག་མར་ཨེ་ཝི་རི་ཊ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ཡོད་པའི་ཨེ་ཝི་རི་ཌ་སྤྱི་མང་ཁྲོམ་རྭ་ (Everett Public Market) ཉོ་འཚོང་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཕྱིས་སུ་གྲོང་ཁྱེར་དེའི་ནང“པོ་ཏ་ལ”ཞེས་པའི་སྡོད་ཁང་མང་པོ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོ་ནས་ཁོས་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ས་ཁང་ཉོ་འཚོང་དང་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ཁེ་ལས་གཉེར་བ་དང་། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་ཨ་རིའི་གནས་སྤོ་མ་དངུལ་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་རིམ་ (EB-5 Immigrant Investor Pilot Program) བརྒྱུད་དེ་ཚོང་པ་གཞན་གྱི་ལག་ནས་མ་རྐང་བསྡུ་ལེན་བྱས་ཡོད་འདུག

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ནས་ ༢༠༡༥ ལོའི་བར་ཁོས་ཡིག་ཆ་རྫུན་མ་བཟོས་ཏེ། རྒྱ་རིགས་ཚོང་པ་མ་དངུལ་འཇོག་མཁན་ ༢༨༢ ཡི་ལག་ནས་མ་དངུལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༥༣ བླངས་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་རིགས་དེ་ཚོའི་གྲས་ཀྱི་མ་དངུལ་འཇོག་མཁན་ ༢༠༢ ཡིས་པོ་ཏ་ལ་ཞེས་པའི་ས་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞིའི་ནང་མ་དངུལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༤༣.༦ བཞག་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་རིགས་ ༢༠༢ ཡིས་པོ་ཏ་ལ་ལྕོགས་མཁར་ཞེས་པའི་ས་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞིའི་ནང་མ་དངུལ་ཨ་སྒོར་ཁྱོན་ས་ཡ་ ༡༡༠ བཞག་ཡོད་འདུག

བློ་བཟང་དར་རྒྱས་ཀྱིས་ཨེ་ཝི་རི་ཊ་ས་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞིའི་ཐད་ (Voya Insurance and Annuity Co) ཚོང་གཉེར་ཁང་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༥ ཡི་བུ་ལོན་བླངས་ཡོད་པ་དང་། པོ་ཏ་ལ་ལྕོགས་མཁར་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞིའི་ཐད་ (Shanghai Binshun Investment Management Co) ཚོང་གཉེར་ཁང་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༠ དང་། འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞི་གཞན་གྱི་ཐད་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༠ བུན་དངུལ་བླངས་ཡོད་སྐོར་སོགས་གསར་ལམ་ཐོག་བཀོད་འདུག

བོད་རིགས་བློ་བཟང་དར་རྒྱས་ཀྱི་ཕ་ཡུལ་རྒྱལ་རོང་ཡིན་པ་དང་ད་ལྟ་རང་ལོ་ ༤༣ ཡིན་འདུག ཁོ་བོད་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་སྟེ་དྷ་རམ་ས་ལ་སོགས་སུ་ལོང་མང་བསྡད་མྱོང་ཡོད་པ་དང་། ༡༩༩༧ ལོར་གཞན་ལ་བུ་ལོན་གཡར་ཏེ་ཨ་རིར་ཕྱིན་ཡོད་ཅིང་། ༢༠༠༤ ཁོ་ཨ་རིའི་ཊི་ནེ་སི་རྩེད་མཁན་གྲགས་ཅན་ཨན་ཌ་རི་ཨ་གྷ་སེ་ (Andre Agassi) ཡི་སྲིང་མོ་ཊ་མེ་ཨ་གྷ་སེ་ (Tami Agassi)དང་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་ད་ལྟ་བུ་མོ་གཅིག་ཡོད་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་ལ་ཆེས་ཐོག་མར་ཁོ་རང་གི་ནག་ཉེས་ཕྱི་ལོགས་སུ་ཐོན་ཡོད་པ་དང་། འདས་པའི་ལོ་གཅིག་ལྷག་རིང་ཁྲིམས་བཤེར་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་བརྒྱུད་དེ་ཟླ་འདིའི་ཚེས་ ༥ ཉིན་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད་འདུག

གསར་འགོད་པ། པདྨ་རྒྱལ།