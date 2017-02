སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊི་རུམ་ཕིས་རྒྱ་ནག་སླར་ཡང་རླབས་ཆེན་བཟོ་བཞིན་འདུག

རྩོམ་སྒྲིག་པ་ Isabel Hilton ལགས་ཀྱི་དཔྱད་གཏམ།

ལོ་གཉིས་ཀྱི་སྔོན་དུ་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་རིའི་མི་སྣ་ཡོན་ཏན་ཅན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་ཆེད། དབྱིན་ཡུལ་གྱི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་ཁང་པ་ཤིག་ཏུ་འདུ་འཛོམས་བྱས་པ་རེད། གོ་སྒྲིག་ཚོགས་པས་ཀྱང་ཧ་ཅང་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་བྱས་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཚོགས་ཞུགས་པ་ཚོའི་གདོང་གི་རྣམ་འགྱུར་ནི་ནག་ཐིང་ངེར་རེད། ཞི་ཅིན་ཕིན་ལོ་གཉིས་ལ་སྲིད་འཛིན་བྱས་པའི་དུས་ཡུན་རིང་། ལོ་ངོ་ ༣༠ སྔོན་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱལ་ཞེན་རིགས་ལུགས་ཤུགས་ཆེ་དྲགས་སྟབས། རྒྱ་ནག་གི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་འབྲེལ་ལམ་ཡོད་པའི་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་དེ། བདེ་པོ་མེད་པ་བཟོ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ལས་ཀློད་གྲོལ་ཡོང་གི་རེད་དྲན་ཡོད་ཀྱང་། རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་དེ་ལྟར་མ་འགྱུར་བར་ལངས་ཕྱོགས་དེ་རང་འཇགས་གནས་པ་རེད།

རྒྱ་ནག་གི་ནུས་ཤུགས་མཐོ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་། གཞན་དང་འབྲེལ་ལམ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་གིས་ཕྱི་རྒྱལ་ཚོང་ཟོག་རྒྱ་ནག་གི་ཁྲོམ་རྭའི་ནང་ཉུང་ངུ་ལས་མི་ལེན་པ་དང་། ནུས་པ་ཡོད་ཚད་ཀྱིས་རང་གི་ལྷོ་རྒྱུད་མཚོ་ཁུལ་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་པ་མ་ཟད། གཞུང་དང་ལྟ་བ་མི་མཐུན་མཁན་གྱི་མི་མང་རྣམས་རྩ་མེད་བཟོ་བཞིན་དུ་སྲིད་གཞུང་ཐོག་བློ་དཀར་གཞུང་དྲང་བྱེད་དགོས་པའི་བཙན་དབང་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད།

བསམ་བློ་གུ་ཡངས་ལྡན་པའི་མཁས་དབང་མང་པོ་ཞིག་གིས། བར་སྐབས་རྒྱ་ནག་གིས་ཚོང་འབྲེལ་ལ་རང་དབང་དང་ཆབ་སྲིད་ལ་ལྷོད་ཡངས་ཏོག་ཙམ་སྤྲད་པ་དེས། མ་འོངས་པར་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཚོགས་སྔར་ལས་གུ་ཡངས་དང་། ཁྲིམས་ལུགས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་ཇེ་བཟང་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་ལས་དོན་བྱེད་སྟངས་དེ་དག་གིས་ཁོང་ཚོར་འཇིགས་སྣང་སྐྱེ་རུ་བཅུག་ཡོད། ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱིས་འདོད་པ་ནི་ཆབ་སྲིད་གུ་ཡངས་མ་ཡིན་པར། དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་རྒྱུ་ཁོ་ན་རེད། སྤྱིར་གོང་གི་མཁས་པ་ཚོས་རེ་བ་བྱས་པ་དེ་ལྟར་དུ་རྒྱ་ནག་མི་མང་དཀྱུས་མ་ཚོས་ཀྱང་རེ་བ་དང་བསམ་བློ་དེ་ལྟར་བཏང་མྱོང་ཡོད་པ་རེད།

གོ་ལ་ཟླུམ་པོ་འདིའི་ཐོག་ཨ་རི་དམངས་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་བར་གྱིི་སྲིད་གཞུང་གྲུབ་སྟངས་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་མ་འདྲ་བ་ཡིན་སྟབས། ང་ཚོས་འཛམ་གླིང་འདིར་རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཇི་ཙམ་ཞིག་ཁྱབ་བརྡལ་ཕྱིན་ཡང་། ཨ་རིའི་སྐད་གྲགས་ནི་སྔར་བཞིན་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གནས་ངེས་རེད་བསམ་ཡོད། སྤྱིར་དེ་ལྟར་བཤད་རྒྱུ་མ་འོས་པ་ཞིག་རེད་དེ། འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་དང་ཨ་རི་གཉིས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་དང་སྐད་གྲགས་ནི་ནམ་ཡང་བསྡུར་ཐབས་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་གི་འདུག

མི་མང་པོ་ཞིག་གིས། རྒྱ་ནག་གིས་ཆབ་སྲིད་ལངས་ཕྱོགས་དེ་རང་འཇགས་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། གལ་སྲིད་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་ན། ག་པར་ནོར་འཁྲུལ་ཡོང་གི་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་རང་གི་ཁེ་ཕན་ཆེད་དུ་འཛམ་གླིང་གི་དཔལ་འབྱོར་དང་བདེ་འཇགས་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས་ལ་སྒྲོམ་གཞི་གསར་པ་ཞིག་བཟོ་རྒྱུ་རེད་དམ་མ་རེད། ཨ་རིས་ཁོ་རང་ཚོ་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་འབྱོར་མཐུན་ཚོགས་(Trans-Pacific Partnership)ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཀྱང་། མཐུན་ཚོགས་དེར་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཉི་ཧོང་(Japan)དང་། ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ(South Korea)། ཝེ་ཊི་ནཱམ་(Vietnam)ནི་རྒྱ་ནག་གི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཆགས་ཡོད་སྟབས། རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་བཀག་འགོག་བྱས་ཏེ། ཨ་རིའི་ཤུགས་རྐྱེན་མི་མཐུད་གནས་ཐབས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཤོད་ཀྱིན་ཡོད།

མི་རྣམས་ཀྱིས། ཨ་རིས་རང་གི་རྒྱལ་ཁྲིམས་གཏོར་བཤིག་བཏང་སྟེ། ཨེ་ཤ་ཡའི་ཚོང་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་(Asia Pacific)ནང་རྒྱ་ནག་གི་སྟོབས་ཤུགས་གཙོ་བོ་ཆགས་རྒྱུའི་སྒོ་མོ་ཕྱེ་ཡོད་པའི་སྣང་བརྙན་དེ་ཡི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་ཀྱི་མི་འདུག་ཅེས་བརྗོད། ཌོ་ནལ་ཊི་རུམ་ཕི་ཡི་ཉེ་ལམ་གྱི་ཐག་གཅོད་དེ་དག་གིས་རྒྱ་ནག་ཧ་སང་དུ་བཅུག་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཨ་རིའི་མཐུན་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོར་འཇིགས་སྣང་བསྐུལ་ཡོད། ད་ནི་ཨ་རིའི་ཐག་གཅོད་དེས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་ཕོག་ཐུག་བཟོས་པའི་ཁྲོད་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་ཁེ་བཟང་ག་ཚོད་ཅིག་ལེན་ཐུབ་མིན་ལྟ་རྒྱུ་དེ་རེད།

སྤྱིར་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྲིད་ཇུས་ལྟར་བྱས་ན། ད་ལྟ་གནས་སྟངས་འགྲིག་སྡོད་ཡོད་ཀྱང་། དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་དཀའ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། ཊི་རུམ་ཕིས་ཀྱང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞི་བདེ་མཉམ་ལས་མཐུན་ཚོགས་(Peace and International Cooperation)ཀྱི་ཆེད་དུ་སྐར་མ་ ༥༨ རིང་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་དེ་དག་རེད། སྐབས་དེར་ཁོ་རང་གིས་མཁས་དབང་ཐུ་སི་ཌའེས་(Thucydides ནི་གནའ་སྔ་མོ་གྷི་རིག་སིའི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་དང་དམག་དཔོན་ཞིག་ཡིན།)དང་། ཨེས་ཏི་ཕིན་ཧའོ་ཀིནཱ་(Stephen Hawkins ད་ཡོད་ཨ་རིའི་གནམ་རིག་སྨྲ་བའི་ཚན་རིག་པ་སྐད་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཡིན།)། ཧར་མཱན་ཧེས་སཱི་(Herman Hesse ཇར་མཱན་དང་སུད་སི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་དང་སྙན་ངག་པ་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཡིན།)རྣམས་ཀྱི་གསུང་ལུང་འདྲེན་བྱས་པ་དང་། པཱན་ཌོ་ར་སྒམ་(Pandora’s box ནི་གནའ་བོ་གྷི་རིག་སིའི་ལྷ་སྒྲུང་ནང་གི་སྒམ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། སྒམ་དེའི་ནང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཡོད་ཟེར།) དང་། ཝེས་ཕ་ལི་ཡཱའི་ཞི་བདེ་(Peace of Westphalia ནི་སྔ་མོ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་འཁྲུག་འཛིང་འགོག་ཕྱིར་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་ཡིན།) དང་། ཌ་མོ་ཀོ་ལེས་ཀྱི་རལ་གྲི་( Sword of Damocles ནི་སྒྲུང་རིང་ཞིག་ཡིན།)ཞེས་པ་དག་ལས་ཚིག་བློ་ལ་ཡོད་པ་རྣམས་སྐྱོར་འདོན་བྱས་ཡོད།

ཊི་རུམ་ཕིས་གཟབ་གཟབ་གྱིས་བཟོས་པའི་གཏམ་བཤད་དེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༥ ལོ་ནས་ཨ་རིས་ལག་ལྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་གཙོ་གནད་(དེ་ནི་ཨ་རིའི་མི་རིགས་ནག་པོ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་ཁྲིམས།)དེ་ལ་གུས་བརྩིས་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་ཟུར་ཟ་བྱས་ཡོད། དེ་འདྲ་བྱེད་མཁན་ནི་ཁོ་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་ཁོའི་གོང་དུ་སྲིད་འཛིན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཉེ་ཆེར་ཇི་ནེ་ཝར་ཚོགས་པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སྟེང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་དང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་ཟུར་ཟ་དང་ཁ་ཕོ་ཆེན་པོ་བཤད་ཡོད། སྐབས་དེར་ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱིས། “མ་འོངས་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཆེད་དུ་ཕན་ཚུན་མཉམ་སྦྲེལ་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་བསྐྲུན་དགོས་པ་དང་། མཉམ་དུ་འགྲུབ་འབྲས་འཐོན་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས། ཡར་རྒྱས་ནི་རྒྱལ་ཁ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས།” ཞེས་ལབ་ཡོད།

སྔོན་ཆད་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་འདི་འདྲ་ལ་བློ་དོགས་བྱེད་མཁན་མེད་ཀྱང་། དེ་རིང་ཁ་སང་དེ་གང་འདྲ་ཡིན་ནམ་སྙམ་ནས་དོགས་པ་བྱེད་མཁན་ཡོད་ཀྱང་། དེ་གནད་འགག་ཏུ་མི་བརྩི་བར་གང་འདོད་བཤད་འཇུག་གི་ཡོད།

ཊི་རུམ་ཕིས་རྒྱ་ནག་གིས་ཨ་རི་ལ་ “བཙན་གཡེམ་” བྱེད་ཀྱིན་འདུག་ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད། “བཙན་གཡེམ་” ཞེས་པའི་ཚིག་གི་ཚབ་ཏུ་ཚིག་གཞན་ཞིག་བེད་སྤྱོད་མ་བྱས་པ་དེ་ལ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་ཡོད་སྲིད། ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱིས་ཁོ་རང་གི་ཉན་མཁན་ཚོར་འཛམ་གླིང་དཔལ་འབྱོར་ཉམས་རྒུད་ཕྱིན་ཏེ་དཀའ་ངལ་ནང་ལྷུང་སྐབས། རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབྱོར་ལ་གནོད་སྐྱོན་མ་ཐེབས་པར་ལོ་རེ་བཞིན་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་ཚད་གཞི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ འཕར་ཡོད་པ་དེ་དྲན་གསོ་བྱས་པ་མ་ཟད། ད་དུང་ཁོས་ “མ་འོངས་པའི་ལོ་ལྔའི་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་ཕྱིར་ཚོང་ནང་འདྲེན་ལ་ཨ་སྒོར་ཐེར་འབུམ་བཅུ་ཅན་བརྒྱད་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཡིད་འགུག་ཆེད་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཛུགས་སྐྲུན་གསར་པའི་ཆེད་ཨ་སྒོར་ཐེར་འབུམ་ ༦༠༠ འགྲོ་གྲོན་གཏང་རྒྱུ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གྱི་ཚོང་ཟོག་ཕྱིར་འདྲེན་ལ་ཨ་སྒོར་ཐེར་འབུམ་ ༧༥༠ མ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་ཕྱི་སྐྱོད་བྱེད་མཁན་ལས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༧༠༠ ལྷག་བཟོ་ཐུབ།” ཅེས་སྔོན་དཔག་བྱས་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གིས་ཕྱིར་འདྲེན་ཚོང་དོན་ཐོག་ཤུགས་ཆེན་པོ་བསྣན་ཡོད་སྟབས། ཐེངས་འདིའི་ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་འཛམ་གླིང་མ་རྩ་རིང་ལུགས་ཐོག་ལས་ཀ་བྱེད་ཕྱོགས་དེར་ཡིད་ཆེས་སྐྱེ་འོས་པ་ཞིག་བཟོས་ཡོད། འོན་ཀྱང་། ཁོའི་འབད་བརྩོན་ནི་འཁོན་སེམས་ཅན་ཞིག་ཡིན། ཁོས་ “ང་ཚོས་མི་མང་གི་ཐོབ་ཐང་དེ་དང་པོར་འཇོག་གི་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ཚོའི་འདོད་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་ཨང་དང་ཤོས་སུ་བརྩི་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡག་པོ་དང་བརྟན་པོ་ཡོང་ཆེད་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་པ་ཡིན་” ཞེས་ཟེར། སྐབས་དེར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ཀྱང་དེར་ཡོད།

གལ་སྲིད་ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་སྐད་ཆ་དེ་དག་ལ་ཁ་ལན་དང་འགྲན་རྩོད་བྱེད་ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན་ཚེ། ཊི་རུམ་ཕི་དང་ཁོའི་ལས་རོགས་ཚོས་སྡིགས་ར་བྱེད་ཡོད་ངེས་ཡིན། དེ་ནི་ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་སྐད་ཆ་དེ་དག་སྒྲོ་འདོག་དང་རྫུན་གཏམ་རྐྱང་རྐྱང་རེད།

ལྷིང་འཇགས་མེད་པ་དང་རྩོད་རྙོག་འབྱུང་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་འོག འཛམ་གླིང་འདིར་རྒྱལ་ཁ་ལེན་མྱོང་མཁན་དཀོན་པོ་ཡིན། ད་རེབ་རྒྱ་ནག་གིས་ཀྱང་ཨ་རི་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་ཆེད་དུས་ཚོད་འདི་བདམས་པ་རེད། གལ་སྲིད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དཔལ་འབྱོར་ནུས་ཤུགས་དེ་ཆབ་སྲིད་དང་སྲིད་ཇུས་ཐོག་བེད་སྤྱོད་བཏང་སྟེ། རྒྱ་ནག་ནང་མཚམས་རེར་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་རྣམས་བཀག་སྡོམ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལའང་ནུས་ཤུགས་དེ་དག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཐུབ་ན། དེ་ནི་རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ངེས་རེད།

སྲིད་འཛིན་བྱེད་པའི་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་རིང་ཊི་རུམ་ཕི་ཁོ་རང་སྒེར་གཅིག་པུས་རྒྱལ་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལེན་ཐུབ་ཀྱང་། སྔར་ཨ་རིའི་གོམས་གཤིས་ཏེ་ཇི་ལྟར་ཐབས་སྡུག་ཀྱང་ཕྱིའི་མི་ལ་ཞི་འཇམ་གྱི་ངང་སྐད་ཆ་བཤད་སྲོལ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་གད་སྙིགས་སྒམ་ནང་དུ་གཡུགས་ཚར་བ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་འགྲོ་སྟངས་ལ་ངེས་པར་དུ་དགག་པ་རྒྱག་དགོས་པའི་བསམ་བློ་དེའང་མེད་པ་བཟོས་ཡོད། ཊི་རུམ་ཕི་སྲིད་འཛིན་མ་ཆགས་སྔོན་ལ་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་དེ་དོགས་ཟོན་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཏེ། དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གཟབ་གཟབ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གི་མཉམ་དུ་ཚོང་འབྲེལ་བྱེད་པར་འཚང་ཁ་རྒྱག་གི་ཡོད། ཁྲིམས་ལ་གུས་བརྩི་མེད་པ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕན་བདེ་སྣང་མེད་གཏོང་གི་འདུག་ཅེས་གང་སར་སྒྲོག་བཞིན་པ་དེར་ང་ཚོས་ཡིད་ཆེས་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་སམ།

ད་ནི་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་གནད་དོན་དེའི་ཐད་ཨ་རི་ལ་དྲི་བ་ཞིག་འདྲི་དགོས། རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་ཚོའི་རྫུན་གཏམ་དེ། ནམ་ཡང་རྫུན་བཤད་མ་མྱོང་མཁན་གྱི་སྐད་ཆ་དང་ཞིབ་བསྡུར་བྱེད་སྐབས། རྫུན་གཏམ་དེ་ད་དུང་སྙན་པ་དང་བབ་ཆགས་པ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་གི་ཡོད། ད་ང་ཚོས་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིན་ལ། འཛམ་གླིང་ཐོག་ཨ་རིའི་ཤུགས་རྐྱེན་ཡོད་པ་དེ་རྒྱ་ནག་གིས་ག་ཚོད་ཅིག་མེད་པ་བཟོ་ཐུབ་བམ། ཡང་ན། ཤུགས་རྐྱེན་དེ་ག་ཚོད་ཅིག་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཡོད་དམ། ཅེས་དྲི་བ་ཞིག་འདྲི་འདོད་ཡོད། ཡང་ང་ཚོས་ཨ་རི་ལ། རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱལ་ཁ་ག་ཚོད་ཅིག་ཐོབ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བྱེད་ཆོག་གམ། ཅེས་པའི་དྲི་བ་ཞིག་འདྲི་འདོད་བྱུང་སོང་།