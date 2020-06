བལ་ཡུལ་གསོ་རིག་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཏོག་དབྱིབས་(Covid-19)ནད་ཀྱི་རྟགས་དང་བཅོས་ཐབས་བཅས་ལ་གསོ་བ་རིག་པའི་ཐད་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྡུས།

བལ་ཡུལ་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་སྨན་པ་ཉི་མ་ཚེ་རིང་དང་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་གཡུ་ཐོག་ཚང་གཉིས་ནས་བསྒྲིགས།

སྔོན་དུ་གླེང་བའི་གཏམ།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ལོའི་(Covid-19)ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གིས་འཛམ་གླིང་མི་མང་ཡོངས་ཀྱི་ལུས་སེམས་དང་རྒྱུ་ནོར་གཉིས་ཀར་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རིམ་པ་འཕྲད་བཞིན་པའི་དུས་སྐབས་འདིར། བལ་ཡུལ་སྲིད་གཞུང་གིས་ཀྱང་རིམས་འགོག་བྱ་བ་གཙིགས་སུ་བཟུང་སྟེ་སྨན་བཅོས་ལས་དོན་ཆེད་ཧུར་བརྩོན་བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ་བཏང་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང་གིས། ཉེ་ཆར་བལ་ཡུལ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་མི་འབོར་ལྷན་ཁང་(Ministry of Health &Popula-tion) དང་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁང་(Ministry of Education)གཉིས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་འོག་ཏུ། བལ་ཡུལ་གཞུང་གི་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་དང་བལ་ཡུལ་སྲོལ་རྒྱུན་སྨན་ལུགས་(Complementary and alternative medicine)དང་། རང་རེའི་གསོ་བ་རིག་པ། (SowaRigpa)བཅས་ཀྱི་འཐུས་ཚབ་སྨན་པ་སྐོར་ཞིག་ནད་པ་མང་པོ་ཐོན་སའི(Tarai)ཁུལ་གྱི་ས་གནས(Dharan, Mahotari,Biratnagar)སོགས་སུ་ཆེད་མངགས་ཀྱིས། ཡུལ་དེའི་མི་མང་ལ་”རིམས་འགོག་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ཤེས་བྱའི་གོ་རྟོགས་འཕེལ་བའི”ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པ་དེས་ཕན་ཐོགས་གང་ལེགས་བྱུང་ཡོད་པར་བརྟེན། ཐེངས་འདིར་བསྐྱར་དུ་བལ་ཡུལ་གསོ་རིག་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཨེམ་ཆི་བསྟན་འཛིན་དར་རྒྱས་མཆོག་གིས་དབུ་ཁྲིད་པའི་བལ་ཡུལ་གསོ་རིག་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ངོས་ནས་ཀྱང་། ད་ཆར་ནད་པ་མང་པོ་ཐོན་སའི་(Tarai)ས་ཁུལ་གཙོས་པའི་མི་མང་ལ་ཆེད་དུ་སྨན་བཅོས་བྱེད་ཆེད། རང་རེའི་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ལྟར་དུ། (Covid-19) ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཀྱི་རྟགས་དང་བཅོས་ཐབས་ཐད་དགོངས་ཚུལ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ། ས་བཅད་བཅུ་གཉིས་སུ་དབྱེ་བའི་སྒོ་ནས་འདིར་གསལ་པོར་བསྟན་ཡོད།

དང་པོ། ནད་ཀྱི་མིང་ཐོགས་ཚུལ།

༢༠༡༩ལོའི་ལོ་མཇུག་ཏུ་གློ་བའི་རིམས་གསར་པ་ཞིག་རྒྱ་ནག་ལྦུའུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་དང་། ད་ལྟ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པའི་དུས་རིམ་ཁྲོད་དུ། འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས་(WHO)དབྱིན་ཇིའི་སྐད་དུ་(Covid-19)ཞེས་བསྡུས་མིང་བཏགས་པ་དང་། མིང་ཧྲིལ་བོར་(Novel CoronaVirus)ཞེས་མིང་བཏགས་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང་གིས། ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་འོག་ཏུ་ནད་དུག་དེའི་བཟོ་དབྱིབས་ནི་སྤྱི་ཡོངས་ནས་བལྟས་ཚེ། ཉི་ཟླའི་གུར་དང་གོང་མའི་དབུ་རྒྱན་ཏོག་(Corona)དང་འདྲ་བའི་དུག་སྲིན་ཕྲ་མོ་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད་པས། དེའི་མིང་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་དང་། ཏོག་གསར་གློ་ཚད་ལ་སོགས་པའི་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་བྱུང་ཡོད་ལ། རང་རེའི་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལས་བཅོས་དཀའ་བའི་གདུག་པ་ཅན་གྱི་ནད་འདི་གཉན་རིམས་ལས་མ་འདའ་བ་ཞིག་ཏུ་སྣང་ངོ་།།

གཉིས་པ། གཉན་རིམས་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཀྱི་གོ་དོན།

གཉན་རིམས་ནད་ལས་གཉན་ནི་ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གྱི་མཁའ་རླུང་དུ་གནས་པའི་དུག་ཅན་གྱི་སྲིན་བུ་པར་པ་ཏ་དང་དེ་ལས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་ནད་དུག་དེའི་ནང་གི་ལུས་ལ་གནས་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་སྲིན་བུ་འཁྲུགས་ནས་འཕྲལ་དུ་སྲོག་ལ་རྒོལ་ཞིང་ཉེན་འབྱུང་བའི་ནད་གདུག་པ་ཅན་ལ་གཉན་དང་། རིམས་ནི་འགོས་པའི་དོན་དང་། དེ་ཡང་རིམ་གྱིས་མདངས་ཁྲག་ཤ་ཚིལ་རུས་སོགས་ལ་བབས་ནས་ཡམས་སུའམ་རིམ་གྱིས་ཁྱབ་འགྲོ་བ་ཞིག་ལ་རིམས་ཟེར།

གསུམ་པ། གཉན་སྲིན་གྱི་ངོ་བོ་ལ་དཔྱད་པ།

སྤྱིར་(Corona Virus)ནད་དུག་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་སུ་ཡོངས་ཁྱབ་ཐོག་གནས་ཡོད་པའི་ནད་དུག་གི་ཁྱིམ་ཚང་ཆེན་མོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ནད་དུག་དེར་དབྱེ་ན་རིགས་བདུན་ཡོད་ཅིང་། མིག་སྔར་གསར་བྱུང་(Covid-19)ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་དེ་དང་(SARS)ནད་དུག(MERS)ནད་དུག་བཅས་ནི་(Corona Virus)ནད་དུག་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ནད་དུག་སྤུན་ཟླ་ཡིན་ཞིང་། ནད་དུག་དེ་དག་གི་གཞི་རྕའི་སྒྲིག་སྟངས་ཐད་ཁྱད་པར་ཡོད་ལ། (Covid-19)ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་འདི་ནི་(SARS)ནད་དུག་དང་(MERS)གཉིས་ཀྱི་གྲུབ་ཆའི་ཐད་བརྒྱ་ཆའི་༧༠%ཙམ་མམ་རྫས་སྣ་བཞི་ལས་གཞན་རྣམས་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་རུང་། དེ་གཉིས་དང་བསྡུར་ན་འགོས་ཁྱབ་ཀྱི་ཚད་ཧ་ཅང་མཐོ་བོ་ཡིན།

དེ་བཞིན་དུ། རང་རེའི་གསོ་རིག་གཞུང་ལས། གཉན་སྲིན་འདིའི་མིང་ལ་”ཏྲེ་ཏྲེ་ཧོའམ་བརྤ་ཏ་”ཞེས་བརྗོད་པ་དང་། གཟུགས་དབྱིབས་ནི་”རྩངས་བའི་མགོ་འདྲ་བ། ཁ་ཆེ་བ་སྦྲུལ་འདྲ་བ། མཇུག་རིང་བ་བླ་རྟ་འདྲ་བ། ཁྲག་ནང་རྐང་མེད་ཟླུམ་གཟུགས་ཅན་”དང་། ཆེ་ཆུང་དང་རྒྱུ་ཤུགས་ནི། “སྐྱེ་བོ་ཕལ་བའི་མིག་གིས་ལྟར་མི་མངོན་པ། རླུང་གཤོག་ལྡན་པས་ཕྱོགས་ཀུན་རྒྱུ་སྟེ་བར་སྣང་ཁམས་ནས་བ་སྤུ་སྣ་སྒོར་འཇུག་ནུས་པ་”བཅས་སོ།

བཞི་པ། ནད་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་དཔྱད་པ།

(Covid-19)ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་འདི་སྤྱིར་ཕ་ལྦང་དང་དུག་སྦྲུལ་སོགས་ལྟ་བུའི་འདབ་ཆགས་དང་སྲོག་ཆགས་མང་པོ་ཞིག་གི་ལུས་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་གནས་པ་དེ་ང་ཚོ་མིའི་རིགས་ཀྱིས་འདོད་པའི་དབང་གིས་སྲོག་ཆགས་དེའི་རིགས་ཀྱི་ཤ་ཟོས་པ་ལས་མིར་འགོས་པ་དང་། དེ་ནས་མི་ནས་མི་ལ་འགོས་ཁྱབ་བྱུང་བ་དང་། གཙོ་བོ་ནད་པའི་དབུགས་ལམ་བརྒྱུད་དེ་ཁ་སྣ་ནས་ཐོན་པའི་མཆིལ་ཟགས་དང་། མི་གཙང་བའི་དུག་གི་ཁ་རླངས་སོགས་ལས་བསྐྱེད་ཡོང་བ་ལྟར་དུ། རང་རེའི་གསོ་བ་རིག་པའི་རྒྱུད་བཞི་ལས་ཀྱང་། “ལྔ་བརྒྱ་དུས་ཀྱི་ཐ་མར་གྱུར་ཙ་ན།། མི་རྣམས་འདོད་པའི་དབང་གིས་ལོག་པར་སྤྱོད།། དེ་དུས་མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཀུན་འཁྲུགས་ཏེ།། ནད་ཀྱི་ཁ་རླངས་སྤྲིན་དུ་ཆགས་པ་ལས།།” སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐོག་མར་ནད་དེའི་སློང་བའི་རྒྱུ་ནི་བདག་འཛིན་མ་རིག་ལས་བྱུང་ཞིང་། མ་རིག་པ་ནི་མི་རྣམས་འདོད་པའི་དབང་གིས་དམ་པའི་ལམ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་ལ། དེར་བརྟེན་ནས་ལྷ་ཀླུ་གཉན་གསུམ་ཁྲོས་ཤིང་མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཀུན་འཁྲུགས་ཏེ་ནད་རྒྱབ་གདོན་གྱིས་བྱས་པའི་གཉན་རིམས་གཙོ་གྱུར་གྱི་ནད་ཀྱི་ཁ་རླངས་སྤྲིན་ལྟར་འཁྲིགས་ཤིང་རིམ་གྱིས་བསོད་ནམས་དམན་ཞིང་ལུས་སྟོབས་ཞན་པའི་འགྲོ་བ་མི་ལ་འགོ་འགྲོ་བར་གསུངས་ཡོད།

ལྔ་བ། ནད་སློང་བར་བྱེད་པའི་རྐྱེན་ལ་དཔྱད་པ།

(Covid-19)ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན་ཚོས་མིག་སྔའི་ཚོད་དཔག་ལས། གྲང་ངར་ནི་ནད་དུག་དེའི་གསོག་ལྡང་ལ་ཧ་ཅང་འཚམ་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་དང་། ཐོག་མར་མཆེད་ཁུངས་ནི་རྒྱ་ནག་ལྦུའུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མཚོ་ཟས་ཁྲོམ་རྭ་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་སྨྲ་བར་གཞིགས་ན། གསོ་བ་རིག་པའི་རྒྱུད་ལས།། “གཞན་ཡང་དུས་བཞིའི་འབྱུང་བ་དམན་ལྷག་ལོག ། དྲག་ཤུལ་དྲི་དུགས་ཁྲོ་འཇིགས་མྱ་ངན་འདོད།། ཁ་ཟས་མ་སྙོམས་པ་ཡིས་རིམས་སུ་འགྱུར།།” ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་ལྟར་དུ། དེ་ལས་གཞན་པ་ཡང་དབྱར་དགུན་སྟོན་དཔྱིད་དེ་ནམ་ཟླ་དུས་བཞིའི་འབྱུང་བ་ཁམས་དམན་ལྷག་ལོག་པ་ལྟ་བུར་ལོ་འདིའི་དུས་བཞིའི་འགྱུར་བ་དུས་ཐོག་ཏུ་མ་ཕྱིན་པར་དགུན་སྨད་རིང་ཞིང་གྲང་ངར་ཆེ་ལ། “སྤྱིར་ན་གློ་བ་བད་ཀན་ཡུལ་ཡིན་པས།། དབྱར་དུས་བདེ་ལ་དགུན་དུས་ན་བ་དང་།།” སྤྱོད་ལམ་དྲག་ཤུལ་བྱས་པ་དང་ནད་པའི་ནད་དྲི་ཕོག་པ་དང་འབྱུང་བོའི་དུགས་ཀྱི་ཟེར་ཕོག་པ་དང་། ཞེ་སྡང་དྲག་པོ་སྐྱེས་ཏེ་ཁྲོ་ཞིང་འཁྲུགས་པ་དང་། གཏི་མུག་ཅན་སེམས་ཞུམ་པའི་དབང་གིས་འཇིགས་སྐྲག་དང་། ཡིད་གཅུགས་པ་དང་བྲལ་བ་སོགས་ཀྱིས་མྱ་ངན་གྱིས་གདུང་བ། ལྷག་པར་དུ་ཡུལ་ལ་ཆགས་པའི་འདོད་ཆགས་ཏེ་དུག་གསུམ་གྱི་དབང་གིས་ཁ་ཟས་མ་སྙོམས་ཤིང་ལུས་ཁམས་དང་མ་འཕྲོད་པ་བསྟེན་པའི་དབང་གིས་ནང་གི་འབྱུང་བ་འཁྲུགས་ཏེ་རིམས་སུ་འགྱུར་རོ།

དྲུག་པ། ནད་ཀྱི་རྟགས་ལ་དཔྱད་པ།

(Covid-19)ནད་དུག་གི་ནད་རྟགས་སུ་ཚ་བ་འཕར་བ་དང་། ཡན་ལག་གི་རུས་ཚིགས་ན་བ། གློ་སྐམ་ལུ་བྱེད་པ། གྲེ་བ་དང་མིད་པ་མི་བདེ་བ། སྣ་ཆུ་ཐོན་པ། ཧབ་སྦྲིད་རྒྱག་པ། ལུས་ཉོབ་པ། ཐང་ཆད་པ། གྲང་ཤུམ་རྒྱག་པ། གྲོད་ཁོག་བཤལ་བ། སྟོད་གཟེར་བ། དབུགས་ལམ་མི་བདེ་བ། དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་དཀའ་བ། ཚབས་ཆེ་ན་ཚ་བ་ཆེར་རྒྱག་པ་དང་། བརྒྱལ་འགྲོ་བ། ཡང་ན་ཉིན་གསུམ་ནས་བཅུ་དང་། ཉིན་བཅུ་བཞི་ལ་ཚ་བ་མེད་པའི་ནད་རྟགས་སོགས་མངོན་ཡོང་ལ། བརྟག་དཔྱད་སྐབས་སུ། མཁལ་མ་དང་མཆིན་པའི་བྱེད་ལས་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་མེད་པའི་སྣང་ཚུལ་ཀྱང་འབྱུང་། ད་ལམ་རྒྱ་ནག་ནས་(Covid-19)ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གི་ནད་པ་གྲངས་༢༠༠༠ ལྷག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་ཐུན་མོང་གི་བརྒྱ་ཆའི་གྲངས་ཚད་ཀྱི་ནད་རྟགས་ནི། [ཚ་བ་འཕར་བ་བརྒྱ་ཆ་༨༧.༩% གློ་ལུ་བ་བརྒྱ་ཆ་༦༧.༧% འཁྲུ་བཤལ་བརྒྱ་ཆ་༣.༧% སྐྱུགས་པ་བརྒྱ་ཆ་༥.༠% ]ཡིན་པ་དང་། གློག་པར་རིག་པས་བརྟག་དཔྱད་(X-ray Computed tomography)བྱས་པ་ལ། [གློ་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༧༦.༥%]རྟགས་མངོན་པ། གཞན་ཡང་རྒྱུན་སྲོལ་ཁྲག་ལ་ཞིབ་བཤེར་(Blood routine examination)གྱིས་བརྟག་པ་ནི། [རྨེན་བུ་ཕྲ་ཕུང་ཉུང་བྲི་(Iymphopenia)བརྒྱ་ཆ་༣༥~༧༥% (LDH)བརྒྱ་ཆ་༢༧~༩༢%(CRP)འཕར་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༧༥~༩༣% (ERS)འཕར་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༨༥%སླེབས་པ། ཕྲ་ཕུང་དཀར་པོ་ཉུང་བྲི་(Leukopenia)བརྒྱ་ཆ་༥༠~༩༨% ཁྲག་དམར་སྤྲི་དཀར་ཉུང་བྲི་(Hb-Hemoglobin)བརྒྱ་ཆ་༤༡~༥༠%]བཅས་ཀྱི་རྟགས་ཀྱང་བསྟན་ཡོད།

གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་དུ། • རྒྱུད་ཀྱི་བལ་ནད་གསོ་བའི་ལེའུ་ལས། “དང་པོ་མ་སྨིན་རིམས་ཀྱི་མངོན་ཚུལ་ནི།། ཕྲུམ་སེར་ཡུན་རིང་མགོ་རྐང་ཚིགས་གཞི་ན།། ལུས་ལྕི་སྒྱིད་སྒྱུར་རྨི་ལམ་ཟ་ཟི་མང་།། གཡལ་མང་རྣ་བ་འཐིབས་ལ་ཤེས་པ་མྱོས།། ཉི་མ་སྙེག་ཅིང་ཁྱད་པར་སྲོད་ལ་ན།། ཁ་ཁ་མགོ་བོ་ན་ཞིང་དང་ག་འགག ། རྩ་རྒྱུད་ཕྲ་མགྱོགས་གཡོ་ཞིང་ཆུ་མདོག་རྙོགས།།” ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་ལྟར་དུ། དང་པོ་མ་སྨིན་པའི་རིམས་ཀྱི་མངོན་ཚུལ་ནི་ཕྲུམ་སེར་ཡེ་གྲང་ཤུམ་ཡུན་རིང་བྱེད་ལ་མགོ་དང་རྐང་ལག་གི་ཚིགས་གཞི་ན་བ་དང་ལུས་ཡོངས་ལྕི་ལ་སྒྱིད་སྐྱུར་ཏེ་བྱ་བ་མི་འདོད་ཅིང་རྨི་ལམ་ཟ་ཟི་མང་བ། གཡའ་མང་ཞིང་རྣ་བ་ཡང་འཐིབས་ལ་ཤེས་པ་མྱོས་ཏེ་གང་ཡང་མི་རྟོགས་པ་དང་ཉི་མ་འདོད་ནས་སྙེག་ཅིང་ཁྱད་པར་དུ་སྲོད་དུས་ན་བ་དང་ཁ་ཁ་ལ་མགོ་བོ་ན་ཞིང་ཟས་ཀྱི་དང་ག་འགགས་པ། རྩ་རྒྱུད་ཕྲ་ལ་མགྱོགས་པ་དེ་ཡང་སྐད་ཅིག་ལ་གཡོ་ཞིང་ཆུ་མདོག་རྙོག་མ་ཅན་འོང་བའི་ནད་རྟགས་བསྟན་ཡོད་ཅིང་། (Covid-19)ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གློ་ལ་བབས་ཤིང་གློ་བའི་རྩ་སྦུབས་ཕྲ་མོའི་ནང་ཞུགས་ཏེ་དབུགས་གཏོང་ལེན་དཀའ་བའི་རྟགས་ནི། • རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱས་ཚད་ལེའུར། “གློ་ལ་རྒྱས་ན་དབུགས་ཐུང་བྲང་རྒྱབ་གཟེར།། མགོ་འཁོར་དབུགས་རྔམ་སྐད་འགག་གློ་སྙིང་རྡུང་།། མཚན་མོ་ཉལ་ཁར་གློ་མང་ཁ་གདོང་སྐྲངས།།” ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་དུའང་། གཉན་རིམས་གློ་ལ་བབས་ན་དབུགས་གཏོང་ལེན་དཀའ་ཞིང་བྲང་ཁོག་ལ་གཉན་ཚད་ཀྱིས་གཟེར་བ། མགོ་འཁོར་ལ་དབུགས་འཚང་ཞིང་སྐད་འགག་ཅིང་གློ་སྙིང་བརྡུང་བ། མཚན་མོ་གཉིད་ཁར་གློ་ལུ་བ་མང་ཞིང་ངོ་གདོང་སྐྲངས་ཡོང་བ་བཅས་ཀྱི་ནད་རྟགས་ཀྱང་མངོན། དེ་མ་ཟད་གཉན་རིམས་རྒྱས་པ་དང་བསྟུན་ཏེ་ནད་རྟགས་ཅི་རིགས་འབྱུང་སྲིད་པའང་འདི་ལྟ་སྟེ། ཏོག་དབྱིབས་(Covid-19)ནད་དུག་གི་རྟགས་ལ་ཟས་ཀྱི་བྲོ་བ་ཡེ་ནས་མེད་པ་དང་། སྣ་ཡིས་དྲི་མི་ཚོར་བའི་ནུས་པ་ཉམས་ན་བད་ཀན་འཕེལ་བའི་རྟགས་ཡིན་པ་ལྟར་དུ། • གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ན། “སྣ་ཡི་དབང་པོ་ནི་གློ་བའི་མེ་ཏོག་ཡིན་པ་དང་།། སྣ་དང་གློ་བ་གཉིས་བད་ཀན་གྲང་བའི་གནས་ཡུལ་ཡིན། “ཞེས་པ་གསུངས་པ་བཞིན་བཟའ་བཏུང་ལ་བྲོ་བ་མེད་པ་ནི་བད་ཀན་ནད་རྟགས་དམིགས་སུ་ཐོན་ཡོད་པའང་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་སོ།

བདུན་པ། འཚོ་བ་ཟས་སྐོམ་གྱི་སྤང་བླང་།

ད་རེས་ཀྱི་ཏོག་དབྱིབས་(Covid-19)ནད་འདི་མི་ཁ་ཤས་ལ་ནད་རྟགས་མི་མངོན་པའམ་ཚ་བ་གབ་པའི་རྟགས་ཀྱང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པ་དེ། གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་གི། ༡ . ཚ་བ་དང་བད་རླུང་གཉིས་དང་བསྡོངས་བ་འདྲ་ཕྱིར། ཚ་བ་མ་སྨིན་པའི་དུས་ཆག་ཚེ་དང་། འབྲས་ཐུག ཆབ་ཚ་སོགས་བཅུད་མེད་ཅིང་འཇུ་སླ་བ་དྲོ་ལ་འཇམ་པའི་རིགས་བསྟེན་རྒྱུ། ༢ . དགོང་དང་ཐོ་རེངས་དུས་ལ་རླུང་དང་བད་ཀན་ལྡང་བར་དོགས་ནས་ཆུ་སྐོལ་ཚ་མོ་བཏུང་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས། ༣ . སྤྱིར་གློ་བ་བད་ཀན་ཡུལ་ཡིན་པས། གློ་ཡུ་དང་མིད་པར་བད་ཀན་བེ་སྣབས་བྱེར་ཅིང་ཚུར་བསྡུ་དཀའ་ཕྱིར། སྣུམ་ཞག་ཆེ་བའི་ཟས་རིགས་སྤང་རྒྱུ། ༤ . ཇི་སྐད་དུ། མཁྲིས་པ་མེད་པར་ཚ་བ་འབྱུང་མི་སྲིད་ཅེས་པའི་དཔེ་ལྟར། ཐེངས་འདིའི་ཏོག་དབྱིབས་(Covid-19)ནད་ཀྱང་མཁྲིས་པ་ཚ་བའི་སྟོབས་དང་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པས་ན། དྲོད་བཅུད་ཆེ་བའི་ཟས་སྐོམ་སྤང་བར་བྱ། ༥ . ཁྱད་པར་དུ་ཏོག་དབྱིབས་(Covid-19)ནད་གློ་བར་བབས་པའི་གློ་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་ནི་རླུང་དང་མཁྲིས་པ། བད་ཀན། ཁྲག་དང་། ཆུ་སེར་ཡིན་ལ་དེ་འཕེལ་བྱེད་དུ་གྱུར་བའི་རྐྱེན་ནི་ཁ་ཟས་རུལ་བ་དང་སྐྱུར་བ། མངར་བ། ཁེངས་པ། ཆང་སོགས་སྐྱུར་པོའི་རིགས་དང་། ལན་ཚྭ་དང་དུ་བ་དང་། ཆམ་ནད་བཅོས་ཉེས་པའམ་བཅོས་འཕྱིས་པ། ཚ་བ་འགྲམས་འཁྲུགས་དང་། དྲག་ཤུལ་གྱི་ལས་རྒྱུན་རིང་བྱས་ཏེ་ཁྲག་འཁྲུགས་པ་སོགས་ཀྱང་ཡིན་པས། དེ་དག་ཀྱང་སྤང་བར་བྱ་རྒྱུ།

མིག་སྔར་ཏོག་དབྱིབས་(Covid-19)ནད་དུག་འདིའི་ནད་ཀྱི་རྟགས་དང་བཅོས་ཐབས་སོགས་སུ་གཞིགས་ནའང་། མྱུར་དུ་སྲོག་སྐྱོན་འཕྲོག་སླ་བ་དང་ཡང་ན་ལམ་སེང་དྲག་བསྐྱེད་འབྱུང་སླ་བ་སོགས་ནི་ངོ་བོ་རླུང་གི་རང་བཞིན་ཅན་དང་། བཞོན་པ་རླུང་གི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན་པར་བརྟེན། ཉིན་ལྟར་རླུང་ལ་ཕན་པའི་ཟས་ཤ་ཁུ་དང་རུས་ཐང་། བུ་རམ། ཉུང་མ་(Turnip) གུང་ལ་ཕུག(Carrot) ལ་ཕུག(Radish) ཉེ་ཤིང་། (Asparagus) ཀེའུ་དང་ཙོང་སྒོག་རིགས། སྨན་སྤོད་ལ་སུག་སྨེལ།(Small cardamom) བཅའ་སྒ།(Ginger) པི་པི་ལིང་།(Long peper ) འུ་སུ།(Coriander) ཀ་ཀོ་ལ། (Bigger cardamom) ཡུང་བ།(Turmeric) ཤིང་ཚ། (Cinnamon) ཟི་ར་དཀར་པོ།(White cumin seed) ཤིང་ཀུན།(Asafetida)རིགས། ཤིང་འབྲས་ཚ་ལུ་མ། ཤིང་ཏོག་ཀུ་ཤུ་དང་ལི། སེ་འབྲུ་དང་ཁམ་བུའི་རིགས། ཤིང་འབྲས་སྐམ་པོ་ལ་སོགས་རླུང་བཅུད་ལ་ཕན་པའི་ཟས་རིགས་དང་། དེ་མིན་སྐོམ་ལ་ཆུ་སྐོལ། སྔོ་ཇ་དང་སྨན་ཇའི་རིགས། རྩམ་ཐུག གྲོ་ཐུག ནས་ཐུག་སོགས་ཐུག་པའི་རིགས་དང་། གཞན་ཡང་ནས་ཟན་དང་བྲ་བའི་ཟན་རིགས་སོགས་ཀྱང་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱིས་བསྟེན་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ།

བརྒྱད་པ། བྱ་བ་སྤྱོད་ལམ།

(Covid-19)ནད་དུག་དེའི་འབྱུང་ཁུངས་དངོས་ལ་ད་དུང་ཞིབ་འཇུག་གི་གྲུབ་འབྲས་རྩེར་སོན་ཞིག་རྙེད་ཐབས་བྲལ་ཡོད་ལ། གསོ་བ་རིག་པའི་རྒྱུད་ལས།།

༡ . “ནད་སློང་རྐྱེན་གཉིས་དྲན་པས་རྟག་ཏུ་སྤང་།། ལུས་ངག་ཡིད་ལས་ཉེས་སྤང་ཡང་དག་བསྟེན།།” ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་ལྟར་དུ། སྤྱིར་ནད་སློང་བར་བྱེད་པའི་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཟས་མི་འཕྲོད་པ་དང་སྤྱོད་ལམ་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་གཉིས་པོ་དྲན་ཞིང་ཤེས་པའི་སྒོ་ནས་རྟག་ཏུ་སྤང་བར་བྱ་བ། དེ་བཞིན་དུ་ལུས་ཀྱི་འགུལ་བསྐྱོད་དང་། ངག་གི་ལས་སྨྲ་བ། ཡིད་ཀྱི་ལས་བསམ་པ་བཅས་གསུམ་པོ་ཐལ་དྲགས་པའི་ཉེས་སྐྱོན་སྤང་ཞིང་ཧ་ཅང་མི་ངལ་ཙམ་གྱི་ལས་ནི་ཡང་དག་པར་བསྟེན་དགོས་པར་བསྟན་ནོ།།

ཁྱད་པར་དུ་(Covid-19)ནད་འདི་རང་ཅག་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་དུ། ༢ . “སྨྲ་མང་རྒས་དང་འཇིགས་པའི་མི་རྣམས་ལ།།”ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའི་ལུས་ཀྱི་སྟོབས་ཟད་པ་དང་། སྨྲ་བ་ཤིན་ཏུ་མང་བའི་རླུང་ནད་ཅན་དང་། རང་བཞིན་རྒས་ནད་ཅན་དང་། འཇིགས་སྐྲག་ཅན་གྱི་མི་རྣམས་ལ་ཉེན་ཚབས་ཡོང་བར་སྨྲ་བས། “གཡེང་བ་མེད་པའི་མུན་ཁུང་དྲོ་བའི་གནས།།

གོས་མཐུག་གཉིད་ལོག་སྙན་ཚིག་སྨྲ་བ་དང་།། ཡིད་དུ་འོང་བའི་གྲོགས་ཀྱིས་བཅོས་པར་བྱ།།”ཞེས་པ་སྟེ། འདུ་འཛི་སོགས་ཀྱི་གཡེང་བ་མེད་པའི་གནས་དབེན་པའི་ས་དང་དྲོ་བའི་གནས་སུ་སྡོད་པ། གོས་མཐུག་པོ་གོན་པ། མཚན་མོ་གཉིད་བདེ་བར་ལོག་པ། སྙན་པའི་ཚིག་སྨྲ་བར་ཉན་པ། ཡིད་དུ་འོང་ཞིང་སྙིང་ཉེ་བའི་གྲོགས་དང་འགྲོགས་པ་བཅས་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་ལ་གཟབ་པར་ཤེས་དགོས།