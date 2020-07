ཁ་ན་ཌའི་གཞུང་ལ་རྒྱ་དཔོན་ཚོར་དཔལ་འབྱོར་ཉེས་ཆད་གཅོད་དགོས་པའི་ཞུ་ཡིག་ཕུལ།

ཁ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ ༧༣ དང་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ ༢༨ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་བོད་དང་ཧོང་ཀོང་། ཡུ་གུར་བཅས་ཀྱི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོལ་རོལ་གཏོང་མཁན་རྒྱ་དཔོན་ཚོར་ཁ་ན་ཌའི་གཞུང་ནས་དཔལ་འབྱོར་ཉེས་ཆད་གཅོད་དགོས་པའི་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་འདུག ཟླ་འདིའི་ཕྱི ཚེས་ ༡༤ ཉིན་ཁ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ ༦༠ ལྷག་གིས་སྲིད་བློན་ཇ་སི་ཊན་ཊུ་རུ་ཌོ་ (Justin Trudeau) དང་སྲིད་བློན་གཞོན་པ་ཁི་རེ་སེ་ཊི་ཡ་ཧྥི་རི་ལན་ཌི་ (Chrystia Freeland) ། དེ་བཞིན་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ཧྥེ་རེན་སི་ཡོ་སི་ཧྥི་ལིབ་ཤེམ་པེན་ (François-Philippe Champagne) བཅས་གསུམ་གྱི་མཚན་ཐོག་ཏུ་མཉམ་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག་ཞིག་ཕུལ་ཏེ། བོད་དང་ཧོང་ཀོང་། ཡུ་གུར་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གཏོང་མཁན་གྱི་རྒྱ་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་རྣམས་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཉེས་ཆད་གཅོད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་འདུག

འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡིག་དེའི་ནང་། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གྲོས་མོལ་ཐད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་སྣེ་ཁྲིད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ངོས་ནས། རྒྱ་ནག་གི་འབྲེལ་ཡོད་དཔོན་རིགས་རྣམས་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཁྲིམས་གཞི་ (Magnitsky) འོག་ཉེས་ཆད་གཅོད་རྒྱུ་ནི་མཚོན་དོན་ལྡན་པའི་ལག་བསྟར་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནི་ཁ་ན་ཌ་གཞུང་གིས་འདས་པའི་རིང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཁྲིམས་གཞི་ཇི་ལྟར་འོས་འཚམ་ངང་ལག་བསྟར་བྱས་པ་མཚོན་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཅེས་བཀོད་དེ། དེ་ནི་ཁ་ན་ཊའི་ཁྲིམས་ཡིག་ (Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law) S.C. 2017, c. 21) ཡི་དགོངས་དོན་བཞིན་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྡོལ་རོལ་གཏོང་མཁན་རྒྱ་ནག་གི་འབྲེལ་ཡོད་དཔོན་རིགས་ལ་ཉེས་ཆད་གཅོད་དགོས་པ་བཀོད་འདུག

དེ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོས་ཉེ་ལམ་ཁ་ན་ཊའི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ (François-Philippe Champagne)ལགས་ཀྱིས་་དཔལ་འབྱོར་ཉེས་ཆད་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོལ་རོལ་དུ་གཏོང་མཁན་རྣམས་བྱ་སྤྱོད་དེ་ལས་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ལག་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ལུངས་འདྲེན་བྱས་ཏེ། ཞུ་ཡིག་དེའི་ནང་། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་འཛེམས་ཟོན་མེད་པར་རྡོ་རོལ་གཏོང་མཁན་ལ་ཁ་ན་ཌ་གཞུང་གིས་ལངས་ཕྱོགས་བརྟན་པོ་ཞིག་འཛིན་དགོས་པ་དང་། འགྲོ་བ་མིའི་རིན་ཐང་ལ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོར་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ཏེ་བསྐྱར་དུ་འཛམ་གླིང་གི་སྡིངས་ཆའི་ཐོག་སྣེ་ཁྲིད་བྱ་དགོས་པ་བཀོད་འདུག ཞུ་ཡིག་དེར་མཚན་རྟགས་རྒྱག་མཁན་ཁ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཇོན་མེག་ཀེ་ (John McKay) ལགས་ཀྱིས། རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་དུ་འགྲིག་འཇགས་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པའི་ཐད། ཁ་ན་ཊ་གཞུས་གིས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐབས་བྱུས་སྤྱད་དེ་ཁ་གཏད་གཅོག་དགོས་སྐོར་དང་། ཁ་ན་ཌ་གཞུང་གིས་རང་ཉིད་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མཉམ་དུ་འདྲ་མཉམ་མིན་པའི་གནས་སྟངས་འོག་ཡོད་པ་ཅི་ཙམ་སྔ་བོ་ཤེས་ཚེ། དེ་ཙམ་གྱིས་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་བདེ་བོ་ཡིན་པ། དེ་བཞིན་ཁ་ན་ཌ་དང་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་གཞུང་ཁག་གིས་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ཏེ། ནུབ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མོའི་གྲོས་ཆིངས་སྒྲིག་འཛུགས་ (NATO) ལྟ་བུ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཁ་གཏད་དེ་གསར་འཛུགས་བྱ་དགོས་སྐོར་བརྗོད་འདུག

ཁ་ན་ཌའི་སྲིད་བློན་མཆོག་གི་མཚན་ཐོག་ཏུ་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག་དེར། སྲིད་བློན་ཇ་སི་ཊན་ཊུ་རུ་ཌོ་ (Justin Trudeau) མཆོག་གིས་ཐད་བསྐོས་གནང་པའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་མཱ་རི་ལོ་མེག་ཧྥེ་ཌེ་རན་ (Marilou McPhedran) དང་པེ་རི་ཌལ་ཧྥོན་ཌི་ (Pierre Dalphond) གཉིས་ཚུད་པའི་ཆབ་སྲིད་གུ་ཡངས་ཚོགས་པ་དང་རྙིང་ཞེན་ཚོགས་པ། ལྗང་ཁུ་ཚོགས་པ་སོགས་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་ཆེ་ཁག་གི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་གྲངས་ ༦༧ དང་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་ ༤ ། དེ་བཞིན་རྫོང་དཔོན་ ༡ དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཟུར་པ་ ༡ བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༧༣ དང་། བོད་རིགས་དང་ཧོང་ཀོང་། ཡུ་གུར་བ་དང་སློབ་ཕྲུག དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འཐབ་རྩོད་པའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ ༢༨ ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཡིས་མཚན་རྟགས་བརྒྱབ་འདུག

གསར་འགོད་པ། ཀླུ་མགོན་ཐར།