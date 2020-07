མཚོ་དམག་གིས་མཉམ་འབྲེལ་དམག་སྦྱོང་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ནག་ལ་དྲག་པོའི་བརྡ་ལན་སྤྲད།

——ཨ་རིའི་མཚོ་བསྐྱོད་གྲུ་བོ་ཆེ་དང་རྒྱ་གར་མཚོ་དམག་གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་དམག་སྦྱོང་བྱས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་འཐབ་ཇུས་དྲག་པོའི་བརྡ་ལན་སྤྲད།

བསྟན་འཛིན་རབ་བརྟན་གྱིས་བསྒྱུར།

སྤྱི་ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས ༡ ཉིན། ཨ་རིའི་མཚོ་དམག་གི་མཚོ་བསྐྱོད་མ་གྲུ་ཉེ་མེ་ཛི་རྟགས་ཅན(USS Nimitz)གྱི་འཐབ་འཛིང་ཚོ་ཁག་དང་རྒྱ་གར་གྱི་མཚོ་དམག་དམག་གྲུ་གཉིས་ཀྱིས་ཨེན་ཌ་མན་དང་ཉེ་ཁོ་བྷར་གླིང་ཕྲན(Andaman and Nicobar islands)གྱི་ཉེ་འགྲམ་ནས་མཉམ་དུ་དམག་སྦྱོང་བྱས་ཡོད་འདུག (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Donald R. White, Jr.)

རྒྱ་དཀར་ནག་བར་ས་མཚམས་རྩོད་རྙོག་གི་གདོང་ཐུག་བྱུང་རྗེས་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་མྱུར་བར་ཛ་དྲག་ཏུ་ཕྱིན། སྤྱི་ཟླ ༧ པའི་ཚེས་ ༢༠ ཉིན། ཨ་རིའི་མཚོ་དམག་གི་མཚོ་བསྐྱོད་གྲུ་བོ་ཆེ་ཉེ་མེ་ཛི་རྟགས་ཅན(USS Nimitz)གྱི་འཐབ་འཛིང་ཚོ་ཁག་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་མཚོ་དམག་གྲུ་གཟིངས་གཉིས་ཀྱིས་ཨེན་ཌ་མན་དང་ཉེ་ཁོ་བྷར་གླིང་ཕྲན(Andaman and Nicobar islands)གྱི་ཉེ་འགྲམ་ནས་མཉམ་འབྲེལ་དམག་སྦྱོང་བྱས་ཏེ། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ལ་འཇབ་ཇུས་དྲག་པོའི་བརྡ་ལན་སྤྲད་ཡོད་འདུག

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གིས་ཨེ་ཤ་ཡ་དང་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ས་ཁུལ་ནས་བསྟུད་མར་དམག་འཁྲུག་ལ་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་མངོན་ཡོད།

ས་ཁུལ་འདིའི་གནས་བབ་ཡུན་རིང་ཚུན་ནས་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་འདུག་ཅིང་། ལོ་རེར་ཧ་ལམ་ཨ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་ཁྲི་ཚོ་གསུམ་གྱི་ཉོ་ཚོང་མང་པོ་ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོ་བརྒྱུད་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གིས་བརྗོད་ན། རྒྱ་ནག་ལ་ས་ཁུལ་འདིའི་ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཡི་རྒྱ་མཚོའི་ཐོན་ཁུངས་ཡོད་པས། ཝུན་ལི་དང་། མ་ལི་སི་ཡ། ཧྥིལ་བྷེན། ཐའེ་ཝུན། ཝེ་ཐི་ནན་བཅས་ཀྱིས་འགྲན་སློང་བྱས་ཡོད།

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་མཚོ་དམག་གིས་སྤྱི་ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༡ ཉིན་ནས་བཟུང་། རྩོད་གཞི་ཅན་གྱི་ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་ཞི་ཧྲ་གླིང་ཚོམ(西沙岛群)དུ་ཉིན་ལྔའི་རིང་དམག་སྦྱོང་བྱས་པར། ཧྥི་ལི་བྷིན་དང་། ཝེ་ཐི་ནན་སོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་དག་གིས་བསྟུད་མར་འདི་ལ་རྒོལ་གཏམ་དྲག་པོ་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གིས་ས་ཁོངས་ཀྱི་གནས་བབ་ཛ་དྲག་ཏུ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་ཚུལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད།

ཨ་རི་དང་རྒྱ་གར་གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་ནང་ཁུལ་དམག་སྦྱོང་བྱས།

སྤྱི་ཟླ ༧ པའི་ཚེས་ ༤ ཉིན་གྱི་རང་བཙན་ཉིན་མོ་དེར། ཨ་རིས་ཉེ་མེ་ཛི་རྟགས་ཅན་དང་རོས་གྷིན་རྟགས་ཅན་གྱི་གྲུ་བོ་ཆེ་གཉིས་མངགས་ཏེ་ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱོད་ནས་དམག་སྦྱོང་བྱས་ཡོད། ཨ་རིའི་མཚོ་དམག་གིས་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་ལས་བརྗོད་གསལ། གྲུ་གཟིངས་ཆེན་མོ་གཉིས་ཀྱིས་གནས་འདིར་ལས་འགན་ལག་བསྟར་དང་ནང་ཁུལ་དམག་སྦྱོང་བྱས་པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་རང་དབང་དང་སྒོ་འབྱེད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཟེར།

བདུན་ཕྲག་སྔོན་མའི་གཟའ་སྤེན་པ་ཉིན་མོར། ཨ་རིའི་ཉེ་མེ་ཛི་རྟགས་ཅན་གྱི་མཚོ་དམག་གྲུ་བོ་ཆེའི་འཐབ་འཛིང་ཚོ་ཁག་དེ་མ་ལི་སི་མཚོ་འགག(马六甲海湾)བརྒལ་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ནང་བསྐྱོད། བདུན་ཕྲག་འདིའི་རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན། ཨ་རི་དང་རྒྱ་གར་གཉིས་ཀྱི་མཚོ་དམག་གིས་འདུ་སྒྲིལ་ནང་སྦྱོང(PASSEX)བྱས་ནས། ཕྱོགས་གཉིས་ཀས་མ་ལ་བྷར(Malabar)མཉམ་འབྲེལ་མཚོ་ཐོག་དམག་སྦྱོང་སོགས་ནང་སྦྱོང་རབས་དང་རིམ་པ་མང་པོ་བརྒྱུད་ནས་མཉམ་སྡེབ་རང་བཞིན་གསར་འཛུགས་བྱས།

ཨ་རིའི་མཚོ་དམག་གསར་འགྱུར་གྱི་རྩོམ་ཡིག་གི་མ་ཟིན་ལས་བསྟན་རྒྱུར། ཉེ་མེ་ཛི་རྟགས་ཅན་གྱི་མཚོ་བསྐྱོད་གྲུ་གཟེངས་ཆེན་མོའི་འཐབ་འཛིང་ཚོ་ཁག་ནང་ཕོར་ལེན་སི་ཋོན་རྟགས་ཅན་གྱི་འཕུར་མདའ་མཚོ་སྐོར་དམག་གྲུ(CG-59)དང་། དབྱི་ཧན་བྷོལ་ལྗོན་སི་རྟགས་ཅན(DDG-53) སི་ཋི་རོས་ཋི་རྟགས་ཅན།(DDG-104) ལ་ཧྥིར་ལྗོན་སི་རྟགས་ཅན།(DDG-114) སོགས་ཞུགས་ཡོད། གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་རྒྱུར། གྲུ་གཟིངས་ཆེན་མོ་འདི་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་འཐབ་འཛིང་གནམ་གྲུ120སྒྲིག་གཤོམ་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ཉེ་ཆར་འཐབ་ཇུས་ཐོག་གི་མཁའ་སྲུང་དམག་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་པའི་སྒང་ཡིན་ཏེ། བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་གནས་ཚུལ་གང་དང་གང་ལའང་ཡ་ལན་སྤྲོད་ཐུབ་པའི་དམག་འཁྲུག་གི་གྲ་སྒྲིག་མཐོ་ཤོས་སུ་སླེབས་པར་བྱས་ཡོད་ཟེར།

ཉེ་མེ་ཛི་རྟགས་ཅན་གྱི་གྲུ་གཟིངས་ཆེན་མོའི་འཐབ་འཛིང་ཚོ་ཁག་གི་དམག་སྤྱི་ཆེན་མོ་ལྗེམ་ཁིར་ཁི(Jim Kirk)ལགས་ཀྱིས་གསུང་རྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཚོ་དམག་དང་མཉམ་དུ་དམག་འཐབ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་དམིགས་བསལ་གྱི་དབང་ཆ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཤར་དམག་གྲུའི་རུ་ཁག་གི་དམག་སྤྱི་ཆེན་མོ་ཝ་ས་ཡན་ལགས་ཀྱིས་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་ཞིང་བྱང་ཆ་ཐོན་པའི་དམག་གྲུའི་རུ་ཁག་ཅིག་སྣེ་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་ལ། ཉེ་མེ་ཛི་རྟགས་ཅན་གྱི་གྲུ་གཟིངས་ཆེན་མོའི་འཐབ་འཛིང་ཚོ་ཁག་དང་ཁོང་གི་དམག་གྲུའི་རུ་ཁག་གཉིས་དམག་སྦྱོང་རབས་དང་རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཏེ། ང་ཚོའི་དཔུང་པ་མཉམ་སྡེབ་ཀྱི་རང་བཞིན་གོང་འཕེལ་བཏང་ཡོད་ཅིང་། ང་ཚོའི་མཚོ་དམག་གཉིས་ཀྱི་བབ་བསྟུན་རང་བཞིན་ར་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་ཟེར། ཡང་ཁོང་གིས་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་རྒྱུར། གྲུ་གཟིངས་ཆེན་མོ་འདི་དག་གནས་འདིར་ཐོན་པ་ནི་ཆབ་སྲིད་དང་ཡང་ན་འཛམ་གླིང་གི་དོན་ཆེན་གང་རུང་ལ་ཡ་ལན་སྤྲོད་པའི་ཆེད་དུ་མིན་མོད། འོན་ཀྱང་ཝ་ཧྲིང་ཐོན་དང་པེ་ཅིང་གཉིས་བར་གྱི་མིག་སྔའི་འབྲེལ་བ་ཛ་དྲག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་དེ། ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ནས་དཔལ་འབྱོར་ཉོ་ཚོང་དང་། དེ་ནས་ཧོང་ཀོང་གི་གནད་དོན་བྱུང་ཡོད་ལ་དོན་དག་ཚང་མ་དེ་འདྲ་ཡིན་ཟེར།

ཨ་རིའི་མཚོ་དམག་གསར་འགྱུར་གྱི་མ་རྩོམ་ཟིན་བྲིས་ལས་བསྟན་རྒྱུར། མཉམ་གཅིག་ཏུ་འགུལ་སྐྱོད་བྱས་པའི་དུས་མཚུངས་སུ་ཨ་རི་དང་རྒྱ་གར་གཉིས་ཀྱི་མཚོ་དམག་གིས་ཚད་མཐོན་པོའི་དམག་སྦྱོང་བྱས་པ་ནི་ཚད་མཐོན་པོའི་ངོས་ནས་སྦྱོང་བརྡར་དང་མཉམ་སྡེབ་ཀྱི་རང་བཞིན་མཐོ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ནང་མཁའ་སྲུང་གི་ནུས་པ་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་རྒྱུའང་འདས་ཡོད་ལ། ཉེ་མེ་ཛི་རྟགས་ཅན་གྱི་གྲུ་བོ་ཆེའི་ཚོ་ཁག་གི་ལས་འགན་ནི་ས་ཁུལ་ཧྲིལ་པོར་བདེ་འཇགས་ཡོང་བར་བྱེད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་མཐུན་གྲོགས་དང་མནའ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་བར་ལ་ཟླ་གྲོགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་འཛུག་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ཟེར།

ཉེ་མེ་ཛི་རྟགས་ཅན་གྱི་གྲུ་བོ་ཆེའི་འཐབ་འཛིང་ཚོ་ཁག་དང་རོ་ན་ཌི་རྟགས་ཅན་གྱི་གྲུ་གཟིངས་ཆེན་མོའི་འཐབ་འཛིང་ཚོ་ཁག་གཉིས་ཀྱིས་ད་སྔོན་ཏག་ཏག་ལ་ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོར་དམག་འཐབ་བཀོད་སྒྲིག་དང་མཚོ་འགྲུལ་རང་དབང་ཟེར་བའི་ལས་འགན་ཞིག་འགྲུབ་པར་བྱས་ཡོད། འདི་ནི་ཨ་རིས་ས་ཁུལ་འདིའི་མནའ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་མཉམ་ལས་བྱེད་མཁན་གྱི་ཟླ་གྲོགས་ལ་མངོན་པར་མཚོན་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཐུན་མོང་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་བཙན་འཛུལ་རང་བཞིན་དང་རྒྱ་སྐྱེད་རིང་ལུགས་ལ་ཁ་གཏད་བཅག་པ་ཞིག་ཡིན།

ཨ་རིར་ཉེ་མེ་ཛི་རིམ་པའི་རིམ་འདས་གྲུ་བོ་ཆེ་བཅུ་ཡོད་ཅིང་། གྲུ་གཟིངས་རེ་རེའི་ལྗིད་ཚད་ལ་ཧ་ལམ་ཏུན་ས་ཡ་གཅིག་ཡོད་དེ། འཐབ་འཛིང་གནམ་གྲུ་བརྒྱད་ཅུ་ནས་དགུ་བཅུ་ཡས་མས་ཤིག་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ལ་འཛམ་གླིང་གི་ཡུལ་གྲུ་སོ་སོར་སྒྲིག་གཤོམ་བྱས་ཡོད།

སྤྱི་ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས ༢༧ ཉིན། རྒྱ་གར་དང་ཧི་ཧོང་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་མཚོ་དམག་གིས་བྷང་ག་ལིའི་གྲུ་ཁར་མཉམ་དུ་དམག་སྦྱོང་བྱས་ཡོད། ༢༠༡༥ ལོའི་ཚུན་ཆད་ནས་བཟུང་། ཉི་ཧོང་ནི་རྒྱ་གར་དང་ཨ་རིའི་བར་གྱི་མ་ལ་བྷར་མཉམ་འབྲེལ་ནང་སྦྱོང་གི་རྒྱུན་གཏན་གྱི་མཉམ་ཞུགས་པར་གྱུར་ཟིན་ཡོད།

ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གིས་བསྒྲགས་པ་ལྟར་ན། རྒྱ་གར་གྱིས་ཨོ་སི་ཋྲི་རི་ཡ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་མཚོ་དམག་གི་ནང་སྦྱོང་ལ་ཞུགས་པའི་འཆར་གཞི་གཏན་འབེབས་བྱེད་བཞིན་འདུག་ཅིང་། འདི་ནི་རྒྱ་གར་དང་། ཧི་ཧོང་། ཨོ་སི་ཋྲི་རི་ཡ། ཨ་རི་བཅས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་དང་དབང་ཤུགས་དོ་མཉམ་ཡོང་ཆེད་འགོག་སྲུང་ལས་དོན་སྔར་ལས་ལྷག་པར་ཤུགས་ཆེར་བཏང་བའི་གོ་རིམ་ཆེ་ཞིག་ཡིན་ཟེར།

རྒྱལ་ཁབ་འདི་བཞི་ཡི་དམིགས་ཡུལ་ནི་རང་དབང་ལྡན་ཞིང་བཀག་སྡོམ་མེད་པ་དང་བརྟན་བརླིང་ཡིན་པའི་རྒྱ་གར་གྱི་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ས་ཁུལ་ཞིག་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་ཏེ། བཙན་འཛུལ་རང་བཞིན་དང་རྒྱ་སྐྱེད་རིང་ལུགས་ལྡན་པའི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ནོ། །

མ་ཡིག་གཙོ་བོའི་འབྲེལ་ཐག https://www.epochtimes.com/gb/20/7/20/n12270727.htm