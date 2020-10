གཉེན་སྒྲིག་ཐག་གཅོད་བྱེད་སྟངས་ཐད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ།

གཡག་རྒོད་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་།

སྐྱེས་ཕོ་མོ་སུ་ཞིག་ཡིན་ཡང་འཚོ་ བ་སྐྱེལ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་དུ ་མི་ཚེའི་དོན་སྙིང་འཚོལ་སྟངས་ དང་འབྲེལ་བའི་ཐག་གཅོད་མང་བོ་ཞི ག་བྱེད་དགོས་ཡོད་ཅིང་། ཐག་གཅོད་ རེ་ལ་སྐྱིད་སྡུག་བཟང་ངན་གྱི་མཇུ ག་འབྲས་མི་འདྲ་བ་རེ་ཡོད། དེ་ནི་ གཙོ་བོ་ཐག་གཅོད་བྱེད་མཁན་གྱི་མི ་དེའི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་དང་རིག་ གནས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས། མི་གཞི་ཀུ ན་སྤྱོད་དང་རིན་ཐང་ལྟ་བ་འཛིན་སྟ ངས། སེམས་ཁམས་ཀྱི་བདེ་ཐང་ལ་སོ གས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་མང་པོ་ཞིག་ དང་འབྲེལ་བ་ཡོད། ཁྱད་པར་དུ་གཉེ ན་སྒྲིག་གི་གཙོས་བའི་མི་ཚེའི་ཁྲོ ད་དུ་འཚོ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོ ན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ཐོ ག་མར་སེམས་པ་ལྷོད་ལ་གནས་དགོས་པ་ དང་། གནས་ལུགས་དང་རྒྱུ་མཚན་གཙོ ར་འཛིན་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས། བསམ་བློ་སྔོན་དུ་བཏང་ན་མཁས་པ་ ཡིན། འགྱོད་པ་རྗེས་ནས་སྐྱེས་ན་ གླེན་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་ང་ཚོ་གངས་ ཅན་བོད་པའི་ཁ་དཔེ་ལྟར། ང་ཚོ་བོ ད་པའི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་མི་ཚེའི་ ཁྲོད་ཀྱི་གནད་དོན་གལ་ཆེ་བ་དག་ ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ཕྱོ གས་ཡོངས་ལ་བསམ་བློ་བཏང་སྟེ་ཐག་ གཅོད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན་པར་སྙམ། དེ་ན་གཉེན་སྒྲིག་རང་ དབང་དང་འབྲེལ་བའི་བསམ་བློ་ཁྱེར་ ཕྱོགསདང་ཐག་གཅོད་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ སྐོར་ནས་མཐོས་ཐོས་བྱུང་བའི་གནས་ ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་གླེང་རྒྱུ་ཡིན།

སྤྱིར་བྱིས་སྐྱོང་སློབ་ནི་ཁྱིམ་ ཚང་སློབ་གསོའི་ཡན་ལག་ཅིག་ཡིན་ཞི ང་། ཁྱིམ་ཚང་སློབ་གསོའི་སྐོར་ལ་ དོ་སྣང་མི་སྤྲོད་པར་། བྱིས་སྐྱོ ང་སློབ་གསོ་གླེང་བ་ནི་རྩ་བ་བོར་ ནས་ཡལ་གར་འཇུས་པའི་གནས་སྟངས་ལས་ མ་འདས། ཁྱིམ་ཚང་སློབ་གསོ་དང་འབྲེ ལ་བའི་དགེ་སྐྱོན་གཉིས་ཀྱི་ཕྱོ གས་ནས་གླེང་སློང་མང་པོ་བྱེད་དགོ ས་པ་གལ་ཆེ་བར་སྙམ། ཁྱིམ་ཚང་སློ བ་གསོའི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་སྐོར་ ནས་གོ་རྟོགས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁྱིམ་ཚང་ནང་དུ་འཆམ་མཐུན་ཡོང་ཐུ བ་པ་མ་ཟད། བྱིས་སྐྱོང་གི་བྱ་བར་ ལམ་སློང་ཡོང་བའི་ཐད་ནས་ཀྱང་ཕན་ ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད། ཁྱིམ་ཚང་སློབ་ གསོ་གླེང་བའི་སྐབས་སུ་ཐོག་མར་ གཉེན་སྒྲིག་ཐག་གཅོད་བྱེད་སྟངས་ ཀྱི་སྐོར་ནས་གླེང་དགོས་ཤིང་། དེ ་ཡང་ཡོངས་ཁྱབ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ ཐང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་གཞིར་རྩར་བཞག་ སྟེ་གླེང་དགོས། ཡོངས་ཁྱབ་འགྲོ་ བའི་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ ཀྱི་དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པའི་ནང་དུ་ ། ལོ་ཚོད་ལོན་པའི་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེ ད་སུ་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་འགོག་རྐྱེན་ གང་ཡང་མེད་པར་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་ པ་དང་གཉེན་འཐོར་བྱེད་པའི་ཐོབ་ ཐང་འདྲ་མཉམ་དུ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་ ལྟར། གཉེན་སྒྲིག་གི་བྱ་བ་ཐག་གཅོ ད་བྱེད་དུས་རང་འཐད་རང་མོས་ཀྱིས་ རང་ཉིད་ལ་འདོད་མོས་ཡོད་པའི་མི་ དེར་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་པའི་ཐོབ་ ཐང་ཡོད་པ་ཤེས་དགོས། གཉེན་སྒྲིག་ གི་དོན་ཆེན་དེ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། གཉེ ན་བསྒྲིགས་ཏེ་ཁྱིམ་སྐྱོང་གི་བྱ་ བཞག་ལ་ཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་འགན་ཁུ ར་སྟངས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ ་ཡོད་པ་དང་། ཁྱིམ་གཞི་བརྟན་པོ་ ཆགས་པ་དང་ཁྱིམ་སྐྱོང་གི་བྱ་བར་ ཁྱོ་ཤུག་ཐུན་མོང་གིས་མཉམ་སྒྲུབ་ བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན། ཁ་ན་ཊའི་རྒྱལ་ ཁབ་གྱི་གཉེན་སྒྲིག་ཁྲིམས་ལུགས་ དུའང་གཉེན་སྒྲིག་ནི་མི་གཉིས་ཀྱི ་རང་འཐད་རང་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱེ ད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། མི་གཞན་ སུ་ཞིག་ལའང་བཙན་པོ་དབང་ཡོད་བྱེ ད་པའི་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་དང་། ཁྱད་ པར་དུ་སྤུན་སྲིང་བར་ལ་གཉེན་སྒྲི ག་བྱེད་པ་དང་།ལོ་བཅུ་དྲུག་ལ་མ་ སོན་པའི་བྱིས་པ་དང་ལྷན་དུ་གཉེན་ སྒྲིག་བྱེད་མི་ཆོག་པ་སོགས་ཡིན། དེ་ན་ ང་ཚོ་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཕ་མ་ཚོས་ཀྱ ང་རང་གི་བུ་མོའི་མི་ཚེའི་མདུན་ ལམ་དང་བདེ་སྐྱིད་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ སྟེ། ཁོང་ཚོའི་གཉེན་སྒྲིག་གི་ཐོ བ་ཐང་དང་རང་དབང་ལ་བརྩི་བཀུར་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས། གལ་སྲིད་ དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་རང་གི་བུ་བུ་མོ འི་གཉེན་སྒྲིག་གི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་ དབང་ལ་བརྩི་མེད་རྡོག་རོལ་གྱིས་ བཙན་དབང་གིས་འདོད་པ་མེད་པའི་མི་ ཞིག་ལ་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་དུ་བཅུག་ པ་ཡིན་ན། ཕ་མ་རང་ཉིད་མི་ཚེ་གང་ བོར་འགྱོད་གདུང་ཁྲོད་དུ་སྡོད་ དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་འབྱུང་མི་སྲི ད་པ་མིན་པས། གཉེན་སྒྲིག་གི་ཐག་ གཅོད་བུ་ཕྲུག་རང་ཉིད་ལ་བྱེད་དུ་ འཇུག་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེའོ།།

བློ་ཕ་ལ་འདྲི་བ་དང་གྲོས་མ་ལ་འདེ བས་པ་ནི་རང་ཅག་གངས་ཅན་པ་ཚང་གི་ ཕ་མེས་ནས་བརྒྱུད་པའི་སྲོལ་བཟང་ ཞིག་ཡིན་ཞིང་། སྲོལ་བཟང་རྒྱུན་ སྐྱོང་བྱེད་པ་དང་ཕ་མ་གོང་བཀུར་ བྱེད་པ་ནི་བུ་ཕྲུག་སྙིང་རུས་དང་ སྲི་ཞུ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རང་གཤིས་ཡི ན་ཞིང་། ཕ་མ་གཉིས་གཙོས་པའི་སྙི ང་ཉེ་བའི་མི་རྣམས་ལ་རང་གི་མི་ཚེ འི་དོན་ཆེན་གྱི་སྐོར་ལ་བློ་འདྲི ་དང་གྲོས་བསྡུར་བྱས་ན་བཟང་། ཕ་ མ་ལ་བློ་འདྲི་གྲོས་བསྡུས་བྱེད་ པ་ནི་གངས་ཅན་བོད་པ་ཚང་གི་བཟང་སྤྱོ ད་ཅིག་དང་སྲོལ་བཟང་ཞིག་ཡིན་པས། དྲིན་ཅན་ཕ་མ་གཉིས་ཐུགས་དགྱེས་པོ ་ཡོང་བ་དང་། ཕ་མའི་ཐུགས་དགྱེས་ ན་ཕ་མའི་ཚེ་ཐག་རིང་བ་ཡིན། ཡིན་ ནའང་། ཕ་མ་དང་གཉེན་ཉེ་ཚོའི་སེ མས་ལ་ངེས་དགོས་པ་ནི། བུ་དང་བུ་ མོའི་གཉེན་སྒྲིག་གི་ལས་དོན་ཐག་ གཅོད་བྱེད་པའི་གོ་རིམ་ཁྲོད་དུ་ བློ་འདོན་ལམ་སྟོན་བྱེད་པ་ལས་བུ་ ཕྲུག་རང་གི་བསམ་འདུན་ལ་རྒྱབ་ འགལ་གྱི་ལམ་སྟོན་ལོག་པ་བྱེད་མི་ ཉན་པ་དེ་ཡིན། ཕ་མའི་བསམ་འདུན་ དང་རེ་བ་ནི་བུ་བུ་མོ་ཚོས་བདེ་སྐྱི ད་ལྡན་པའི་འཚོ་བ་ཞིག་སྐྱེལ་ཐུབ་ ན་ཅི་མ་རུང་བསམ་པ་དེ་ཡིན། དེ་ལྟ ར་ན་ཕ་མས་བློ་བཏོན་ཏེ་བུ་བུ་མོ་ ཚོར་ཐག་གཅོད་བྱེད་དུ་འཇུག་དགོས། གལ་སྲིད་ཕ་མས་བུ་བུ་མོ་ཚོའི་ བསམ་འདུན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་བྱས་པ་ ཡིན་ན། བུ་བུ་མོ་ཚོས་གཉེན་སྒྲི ག་གི་བྱ་བ་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་གོ་ རིམ་ཁྲོད་དུ་ཕ་མས་མཉམ་ཞུགས་བྱེ ད་རྒྱུ་ཕལ་ཆེར་ཁག་པོ་ཡིན་སྲིད། དེ་ལས་བུ་བུ་མོ་ཚོར་ཡིད་ཆེས་དང་ བརྩི་བཀུར་བྱས་ཏེ་ཐག་གཅོད་བྱེད་ དུ་བཅུག་ནས་ནུས་ཚོད་ཀྱིས་གཉེན་ སྟོན་སོགས་ལ་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་ པ་ཡིན་ན། འཇིག་རྟེན་ལྷ་དགའ་དང་ ཀླུ་དགའ་ཞེས་པའི་ངང་ཚུལ་ལྟར་བུ་ བུ་མོའི་གཉེན་སྒྲིག་བྱ་བའི་མགོ་ མཇུག་བར་གསུམ་དུ་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་ པ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡི ན། དེ་འདྲ་བའི་བརྩི་བཀུར་དང་ཡི ད་ཆེས་ཀྱི་རྨང་གཞི་བྱས་པའི་འབྲེ ལ་ལམ་གྱི་སྟེང་དུ་བུ་བུ་མོ་ཚོའི ་མི་ཚེ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དང་འཚོ ་བ་བདེ་སྐྱིད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་སྐྱེ ལ་ཐུབ་པར་ཕན་གྲོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ ཡོད། བུ་བུ་མོ་ཚོའི་་འཚོ་བའི་ ནང་དུ་བདེ་སྐྱིད་ཡོད་ན་ཕ་མའི་བློ ་བདེ་ཞིང་ཡིད་ཚིམས། གལ་སྲིད་བུ་ ཕྲུག་གི་གཉེན་སྒྲིག་གི་འཚོ་བར་ བར་ཆད་བྱུང་སྟེ་ལམ་སློང་མ་བྱུང་ བ་ཡིན་ནའང་། རང་ཉིད་ཀྱིས་བུ་ཕྲུ ག་གི་འདོད་མོས་དང་ཐག་གཅོད་ལ་རྒྱ བ་སྐྱོར་བྱས་ཏེ་གང་ཡོང་ཅི་ཡོང་ བྱས་ཡོད་བསམ་ན་སེམས་ཁུར་ཆུང་བ་ ཡིན། བུ་ཕྲུག་རང་ངོས་ནས་ཀྱང་ཕ་ མ་གཉིས་ཀྱིས་གང་ཡོང་ཅི་ཡོང་བྱས་སོང་ བསམ་ནས་ལེ་འདེད་དང་ཁག་དཀྲི་བྱེ ད་ས་མེད་པར། རང་འགན་རང་གིས་ཁུར་ བའི་ཕྱོགས་ནས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོ ད་པར་སེམས་སོ།།

ཚན་རིག་པ་གྲགས་ཆེན་ཨ་ཡན་སུ་ཐན་ མཆོག་གིས། (Albert Einstein) རང་ཉིད་ནི་ཆེས་མགོ་ གཡོག་སླ་བའི་མི་དེ་ཡིན་གསུངས་ཡོ ད་པས། སྐྱེས་ཕོ་མོ་སུ་ཡིན་ན་རང་ མགོ་རང་གིས་མི་གཡོག་པ་དེ་རྩ་དོ ན་ཡིན་པ་དྲན་དགོས་ཤིང་། རང་ཉིད་ ཀྱི་འདམ་གའི་ཐོབ་ཐང་ལོངས་སུ་སྤྱོ ད་ཤེས་པ་ཙམ་གྱིས་མི་འགྲིག་པར། ར ང་གི་མི་ཚེའི་སྐྱ་ཡ་རུ་འདེམ་ གཏན་འཁེལ་བའི་མི་དེ་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི ་དགེ་སྐྱོན་གཉིས་ཀ་དྲང་མོ་བཤད་ དགོས་པ་ཡིན། གལ་སྲིད་དེ་ལས་ལྡོ ག་སྟེ་མ་ཡིན་ཡིན་མདོག་བྱེད་པ་ དང་། མེད་ན་ཡོད་མདོན་སོགས་བསྟན་ ཏེ་རང་གི་མ་འོངས་པའི་བཟའ་ཟླ་ལ་ མགོ་སྐོར་གཏོང་ཐབས་བྱས་པ་ཡིན་ན། དོན་ངོ་མར་རང་གིས་རང་ལ་མགོ་སྐོ ར་བཏང་བ་ཡིན། གཉེན་བསྒྲིགས་ཀྱི་ འཚོ་བ་ལ་བར་ཆད་བྱུང་སྟེ་མཇུག་ འབྲས་ངན་པ་ཡོང་བ་ཡིན་ན། སྡུག་དེ ་རང་དང་རང་གི་བུ་ཕྲུག་གིས་ཁུར་ དགོས་པ་ཡིན། དེ་ན་དང་པོ་ཉིད་ནས་ བསམ་པ་རྣམ་དག་གིས་སྐད་ཆ་རྫུན་མ་ མི་བཤད་པ་དང་རྣམ་འགྱུར་བཅོས་མ་ མི་སྟོན་པར། རང་ཉིད་མི་ག་འདྲ་ཞི ག་ཡིན་པ་ངོ་སྤྲོད་གསལ་བོ་བྱེད་ དགོས། རང་གིས་གཉེན་སྒྲིག་སའི་མི ་དེར་རང་ཉིད་ཕར་དགའ་བ་གཅིག་པོའི ་མི་ཆོག་པར། མི་དེ་རང་ཉིད་ལ་ཚུ ར་དགའ་མཁན་ཞིག་ཡིན་མིན་ཀྱང་ཤེས་ རྟོགས་བྱེད་དགོས། དེ་ཤེས་པའི་བྱེ ད་ཐབས་ཡག་ཤོས་དེ་ནི་རང་ངོས་ནས་ མངོན་ལྐོག་རྒྱབ་མདུན་མེད་པར་ཕྱི ་གསལ་ནང་གསལ་དང་དྲང་མོ་དྲང་རྐྱ ང་བྱས་པ་ཡིན་ན། མི་དེར་རང་ཉིད་ ལ་དོན་གྱིས་བརྩེ་བ་ཡོད་མེད་ཤེས་ རྟོགས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན། གཙོ་ཆེ་ ཤོས་དེ་གཉེན་སྒྲིག་ཐག་གཅོད་མ་བྱ ས་པའི་སྔོན་དུ་ཕན་ཚུན་ལ་རྒྱུས་ ལོན་ཟབ་མོ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ ཡིན། ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཚོར་མཚོན་ན་གཉེ ན་སྒྲིག་མ་བྱས་སྔོན་དུ་དགའ་རོ གས་བསྒྲིགས་ཏེ་ཕན་ཚུན་ལ་བརྟག་ པའི་ལུགས་སྲོལ་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ ཚོས་དགའ་རོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་ བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་ཕན་ཚུན་གཅིག་ གིས་གཅིག་ལ་ང་ཁྱེད་ལ་དགའ་པོ་ཡོ ད་(I like you) ཅེས་བརྗོད་སྲོལ་ཡོད་པ་ལས། ང་ཁྱེད་ལ་བརྩེ་བ་ཡོད་(I love you) ཟེར་སྲོལ་མེད་པ་རེད། དེ་ལྟ ར་དུ་ང་ཚོས་ཀྱང་མི་ཚེ་མཉམ་དུ་སྐྱེ ལ་འདོད་སའི་མི་དེར་རྒྱུས་ལོན་ ཡག་པོ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་ན་བཟང་བར་སྙ མ། མི་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་བརྩེ་བ་ གཙང་མ་ཞིག་ཆགས་པ་ལ་དུས་ཡུན་གང་ འཚམ་ཞིག་གི་རིང་ལ་མཉམ་དུ་འགྲོ གས་འདྲིས་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཚུན་གྱི ་མི་གཞི་ཀུན་སྤྱོད་དང་། ཤེས་ཡོ ན་སློབ་གསོ། འཇིག་རྟེན་ལྟ་ཚུལ། ཆོས་ལུགས་དད་མོས། སྤྱི་སེམས་ལྷ ག་བསམ་ལ་སོགས་པའི་མི་ཚེའི་དོན་ སྙིང་ལེན་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་ དགའ་ཕྱོགས་དང་བསམ་ཕྱོགས་གཅིག་ མཐུན་ཡིན་མིན་སོགས་རྒྱུས་ལོན་ ཡག་པོ་བྱེད་ཐུབ། སྐབས་དེར་གཉེན་ སྒྲིག་གི་དོན་ཆེན་གཅོད་ཀྱང་བྱེ ད་སླ་ཞིང་། ཁྱིམ་གཅིག་ཏུ་འཛོམས་ པའི་སྐབས་སུའང་དོགས་པ་རྣམ་དོག་ བསྐྱེད་པའི་དཀའ་རྙོག་སོགས་མེད་ པར་གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲོགས་དང་སྐྱི ད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་གིས་འཚོ་བ་སྐྱི ད་པོ་ཞིག་སྐྱེལ་ཐུབ་པ་དང་།བྱིས་ པ་གསོ་སྐྱོང་དང་བྱིས་པར་སློབ་ གསོ་སྤྲོད་པའི་གོ་རིམ་ཁྲོད་དུ་ ཁྱོ་ཤུག་ཐུན་མོང་གིས་ནུས་པ་མཉམ་ དུ་འདོན་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ།།

མཐའ་དོན་ང་ཚོས་མི་ཚེའི་དོན་སྙི ང་འཚོལ་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐག་ མང་བོ་ཞིག་བྱེད་དགོས་ཡོད་ཅིང་། ཐག་གཅོད་རེ་ལ་མཇུག་འབྲས་མི་འདྲ་ བ་རེ་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་ པའི་སྟེང་ནས་ནན་ཏན་གྱི་ཐག་གཅོད་ བྱེད་དགོས། གཙོ་བོ་གཉེན་སྒྲིག་ གི་བྱ་བ་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་སྐབས་ སུ་ཕྱོགས་ཡོངས་ལ་བསམ་བློ་བཏང་སྟེ ་གནས་ལུགས་དང་རྒྱུ་མཚན་གཙོར་ བཞག་གིས་བློ་འགྱོད་མེད་པ་ཞིག་བྱེ ད་དགོས་པ་གལ་ཆེ་ཞིང་། ཕ་མས་ཀྱང་ བུ་ཕྲུག་གི་གཉེན་སྒྲིག་རང་དབང་ ལ་བརྩི་བཀུར་དང་གཉེན་སྒྲིག་ཐག་ གཅོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས། བུ ་ཕྲུག་གིས་ཀྱང་རང་གི་མི་ཚེའི་དོ ན་ཆེན་དེ་ཕ་མ་ལ་བློ་འདྲི་གྲོས་ བསྡུར་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། ལྷག་པར་ དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་གཉེན་བསྒྲིག་ས་དེ ་མ་འོངས་པའི་རང་གི་བུ་ཕྲུག་གི་ ཕ་འམ་མ་ཡིན་པས། མི་དེར་མགོ་སྐོ ར་མི་གཏོང་བར་བསམ་པ་རྣམ་དག་དང་ དྲང་མོ་དྲང་རྐྱང་བྱེད་དགོས་པ་ཡི ན། གཉེན་བསྒྲིགས་པ་ནི་རང་གི་མ་ འོངས་པའི་ཁྱིམ་ཚང་དང་བུ་ཕྲུག་གི ་ཆེད་དུ་ཡིན་པས། མི་རྒྱུ་དབང་ གསུམ་གྱི་གནོན་ཤུགས་འོག་ཏུ་གཉེ ན་སྒྲིག་ཐག་གཅོད་མི་བྱེད་པར། བརྩེ་བ་དང་ དྲང་བདེན། གུས་བརྩི་དང་ཡིད་ཆེས། རང་དབང་དང་འདྲ་མཉམ་ལ་སོགས་པའི་ ཡོངས་ཁྱབ་རིན་ཐང་གི་རྩ་འཛིན་སོ གས་དང་མི་འགལ་བར་ཐག་གཅོད་བྱེད་ དགོས་པར་སེམས་སོ།།