བར་དོའི་དབྱངས་རྒྱལ་སྤྱིའི་རོལ་དབྱངས་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་འོས་ཁོངས་སུ་ཚུད།

བོད་རིགས་སྒྱུ་རྩལ་བ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས་གསར་པ་བར་དོའི་དབྱངས་ (Songs From the Bardo) ཞེས་པ་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྷི་ར་མི་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་འོས་ཁོངས་སུ་ཚུད། ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༤ ཉིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྷི་ར་མི་གཟེངས་རྟགས་ (Grammy Awards) ཀྱི་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་སྒྱུ་རྩལ་བའི་འོས་གཞི་རྣམས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པའི་ནང་། བོད་རིགས་སྒྱུ་རྩལ་བ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས་གསར་པ་བར་དོའི་དབྱངས་ (Songs From the Bardo) ཞེས་པ་གཟེངས་རྟགས་དེའི་ལོ་རབས་གསར་པའི་ཆེད་སྒྲིག་ཡག་ཤོས་གྲས་ཀྱི་འོས་གཞིའི་ནང་ཚུད་ཡོད་འདུག་ལ། ཁོང་གིས་འཁྲབ་སྟོན་སྐབས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་སེམས་སུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་མཁན་རྣམ་ཤར་ཐུབ་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་སོང་།

འདི་གའི་གསར་འགོད་པས་ཞལ་པར་བརྒྱུད་སྒྱུ་རྩལ་བ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་ལགས་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་གཟེངས་རྟགས་དེའི་འོས་གཞིའི་ཁོངས་སུ་ཚུད་པར་ཚོར་སྣང་ཅི་བྱུང་སྐད་ཆ་འདྲི་སྐབས་ཁོང་གིས། དེ་རིང་ཞོགས་པར་ཨ་རི་ནས་བར་དོའི་དབྱངས་གཟེངས་རྟགས་དེའི་འོས་གཞིའི་ཁོངས་སུ་ཚུད་ཡོད་པའི་བརྡ་ལན་འབྱོར་བྱུང་བས། ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། ང་རང་ཆུང་དུས་འབྲོག་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་པ་དང་། དེ་ནས་ནང་མི་ཡོངས་བཙན་བྱོལ་ལ་ཡོང་། ཕ་དམ་པ་བལ་ཡུལ་དུ་གྲོངས་བ་དང་། ཨ་མ་དམ་པ་རྒྱ་གར་ནང་གྲོངས་རྗེས་ང་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭར་བསྐྱལ་བ་རེད། ང་རང་དབྱངས་ལ་དགའ་མོས་ཡོད་ནའང་། འཛམ་གླིང་སྡིངས་ཆ་ཆེན་པོ་གྷི་ར་མི་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་འོས་ཁོངས་སུ་སླེབས་པ་ཞིག་བསམ་ཡུལ་ལའང་མེད། དེ་བས་སོ་སོའི་མི་རབས་རྒན་པ་རྣམས་རང་ཉིད་ཀྱི་མདུན་དུ་འཁྲིད་ཡོང་བའི་ཚོར་བ་ཞིག་དང་། རང་ཉིད་ཀྱི་ཕ་མ་དམ་པ་གཉིས་ད་ལྟ་འཚོ་བཞུགས་ཡོད་ཚེ་གང་འདྲ་ཞིག་བསམ་གྱི་ཡོད་ན་བསམ་པ་ཞིག་བྱུང་། ཅེས་དང་། ཡང་ཁོང་གིས། ཨོ་གླིང་དུ་ཐེངས་ཤིག་གླུ་དབྱངས་ཀྱི་དགོང་ཚོགས་ཤིག་གི་སྐབས་གཞས་གཏོང་རྒྱུ་བྱུང་བ་དང་དེར་༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཕེབས་ཡོད་རེད། གཞས་བཏང་རྗེས་སྡིངས་ཆའི་རྒྱབ་དུ་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མཇལ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་། སྐབས་དེར་༧གོང་ས་མཆོག་གིས། ངའི་འགྲམ་པར་བྱིལ་བྱིལ་གནང་ཞོར་ཁྱེད་རང་སྐད་ཡག་པོ་འདུག བོད་མིའི་ཚབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡག་པོ་བྱོས་ཨང་གསུངས་བྱུང་། དེ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་སེམས་སུ་དྲན་སྡོད་པ་ཞིག་འདུག་ལ། དེ་ཡིས་ང་ལ་སེམས་ཤུགས་སྤར་གྱི་འདུག ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བྱུང་།

བར་དོའི་དབྱངས་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་སྐོར་ལ་ཁོང་གིས། ང་རང་གི་ཕ་མ་གཉིས་འདས་གྲོངས་སུ་འགྲོ་སྐབས་ཁོང་གཉིས་ལ་ཕྱག་དང་མཆོད་འབུལ་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གཅིག་ཀྱང་རག་མ་སོང་། དེ་འདྲ་མ་རག་པའི་དུས་སྐབས་སུ་རང་ཉིད་ཀྱི་དགེ་རྒན་ཞིག་གིས་འདས་གྲོངས་སུ་སོང་པ་སུ་ཡིན་ཡང་དམིགས་པ་བྱས་ནས་སོ་སོའི་མདུན་ལ་བཞག་སྟེ་བར་དོའི་དཔེ་ཆ་ཀློག་གནང་པ་ཡིན་ན་འདས་པོ་དང་གཞན་ལ་ཕན་ཡོན་རྒྱ་ཆེན་ཡོད་པ་གསུངས་མྱོང་། ད་ལྟ་ནས་རྩིས་པའི་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཉི་ཤུའི་གོང་ནས་བར་དོའི་དཔེ་ཆ་ཀློག་མགོ་བརྩམས་པ་ཡིན། ཤོག་གྲངས་གཅིག་བཀླགས། གཉིས་བཀླགས། སེམས་པ་དཔེ་ཆའི་ཐོག་གནས་ཀྱི་མི་འདུག དེ་བས་ཐབས་ཤེས་གཞན་ག་རེ་ཡོད་མེད་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་སྐབས། རང་ཉིད་དབྱངས་ལ་དགའ་པོ་ཡོད་པར་བརྟེན། བར་དོའི་ཚིག་བཅད་དེ་དག་དབྱངས་ཀྱི་ནང་དུ་འཐེན་གྱིན་འཐེན་གྱིན་བྱས་ན་རྒྱུན་རིང་པོར་ཀློག་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་ནས་ཚོད་ལྟ་བྱས་པ་ཡིན། ད་ལྟའི་བར་དོའི་དབྱངས་དེ་བརྒྱུད་རིམ་དེ་འདྲ་ཞིག་གི་འོག་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བྱུང་།

སྒྱུ་རྩལ་བ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་ལགས་ཆུང་དུས་ནས་རོལ་མོ་ལ་དགའ་མོས་ཡོད་པ་ལས་ད་ལྟ་བར་དུ་རོལ་མོའི་སློབ་གཉེར་ཆེད་སློབ་གྲྭ་སོགས་ཞུགས་མྱོང་མི་འདུག་པ་དང་། ཁོང་གི་ཨ་མ་དམ་པ་འབྲོག་གླུ་དང་དབྱངས་ལ་དགའ་མོས་ཡོད་སྟབས། དུས་རྒྱུན་ཨ་མ་དམ་པས་གླུ་དབྱངས་བླངས་པ་ཡི་བག་ཆགས་སོགས་ལ་བརྟེན། ཁོང་ཆུང་དུས་ནས་གླུ་དབྱངས་ལ་དགའ་མོས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། སློབ་གྲྭའི་གླུ་གཞས་འགྲན་བསྡུར་སོགས་ཀྱི་ནང་ཞུགས་རྒྱུར་དགའ་མོས་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་འདུག

ཡང་ཁོང་གིས། ང་རང་ལོ་ངོ་ ༣༠ ཙམ་གྱི་རིང་དབྱངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཞས་གཏོང་དུ་ཕྱིན་རེད། སྐབས་དེར་རང་ཉིད་བོད་མི་ཡིན་པའི་ཚོར་སྣང་དང་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེ་ལྟད་མོ་བར་བཤད་པའི་གོ་སྐབས་ཡག་པོ་རག་གི་འདུག དམིགས་བསལ་གྱི་བར་དོའི་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་སྐབས། ག་དུས་ཡིན་ནའང་སེམས་སུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་མཁན་རྣམ་ཤར་ཐུབ་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ངའི་གྲོགས་པོ་གཉིས་ཀྱིས་རི་མོའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཐོག་ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཆ་ཚང་དེར་བཀོད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་བསམ་བློ་བཏང་སྟེ་སྨོན་ལམ་རྒྱག་གི་ཡོད། དེ་ཁོང་ཚོར་ཕན་ཡོང་ངམ་སྙམ་པའི་སེམས་པ་ཙམ་རེད། ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བྱུང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་གྷི་ར་མི་གཟེངས་རྟགས་ (Grammy Awards) ནི་འཛམ་གླིང་གི་རོལ་མོའི་གཟེངས་རྟགས་ཆེ་ཤོས་སུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོ་ནས་བཟུང་ལོ་ལྟར་རོལ་མོའི་ཐད་བྱས་རྗེས་འཇོག་མཁན་སྒྱུ་རྩལ་བ་རྣམས་ལ་ངོས་འཛིན་དང་གུས་བརྩི་མཚོན་ཕྱིར་གཟེངས་རྟགས་དེ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་འདུག གཟེངས་རྟགས་དེ་སྡེ་ཚན་ ༨༤ ལ་ཆ་བགོས་བྱས་ཡོད་པ་དང་། རོལ་མོའི་སྡེ་ཚན་གང་རུང་གི་འོས་གཞིའི་ཁོངས་སུ་འདེམས་ཚར་རྗེས། རོལ་མོའི་ཆེད་ལས་མི་སྣས་གསང་བའི་ངང་འོས་འདེམས་བྱས་ཏེ། འོས་མང་ཤོས་ཐོབ་མཁན་ལ་གྷི་ར་མི་གཟེངས་རྟགས་ (Grammy Awards) སྤྲོད་པ་དང་། འོས་གཞིའི་ཁོངས་སུ་ཚུད་པ་རྣམས་ལ་འོས་གཞིའི་ཁོངས་སུ་ཚུད་པའི་རྟགས་མ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་འདུག

བརྩམས་ཆོས་བར་དོའི་དབྱངས་ནི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་ལགས་དང་ (Laurie Anderson) ། དེ་བཞིན་ (Jesse Paris Smith) བཅས་ཀྱིས། འདི་ལོའི་ཆེད་སྒྲིག་བརྩམས་ཆོས་གསར་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག་པ་དང་། དེར་ལེའུ་ ༡༤ ཙམ་ཡོད་འདུག དེ་ནི་གཟེངས་རྟགས་དེའི་ལོ་རབས་གསར་པའི་ཆེད་སྒྲིག་ཡག་ཤོས་ (Best New Age Album) ཀྱི་སྡེ་ཚན་ནང་ཚུད་ཡོད་པ་དང་། སྡེ་ཚན་དེའི་ནང་ཆེད་སྒྲིག་གཞན་སྒྱུ་རྩལ་བ་ (Priya Darshini) ཡི་བརྩམས་ཆོས་ཆེད་སྒྲིག་ (PERIPHERY) དང་། (Superposition) ཡི་བརྩམས་ཆོས་ཆེད་སྒྲིག་ (FORM//LESS) དང་། (Jim “Kimo” West) ཡི་བརྩམས་ཆོས་ཆེད་སྒྲིག་ (MORE GUITAR STORIES) དང་། (Cory Wong & Jon Batiste) གཉིས་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས་ཆེད་སྒྲིག་ (MEDITATIONS) བཅས་བཞི་ཚུད་ཡོད་འདུག

སྒྱུ་རྩལ་བ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་ལགས་ནི་གཞས་པ་དང་རོལ་དབྱངས་བ། དབྱངས་རྩོམ་པ་པོ་བཅས་ཡིན་འདུག་ལ། རོལ་དབྱངས་ཆེད་སྒྲིག་གྲངས་ ༨ ཡོད་པ་འདུག ཁོང་ནི་བོད་མངའ་རིས་ཁུལ་གྱི་ས་མ་འབྲོག་གི་གཞི་ཁྱིམ་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་ཤིང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ དོན་གྲངས་ནང་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱོལ་དུ་སླེབས་ཏེ་བཞུགས་སྒར་དྷ་སའི་ཁུལ་གྱི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་ནང་འཚར་ལོངས་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་ཨོ་གླིང་དུ་གཞིས་སྤོས་བྱས་རྗེས་རྐྱང་གཞས་དང་ཕྱིའི་རོགས་ཚོགས་གཞན་དང་མཉམ་གླུ་གཞས་སྣ་ཚོགས་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་ཡོད་འདུག་ལ། ཨོ་གླིང་གྲོས་ཚོགས་སུ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་དང་ཨོ་གླིང་དུ་བོད་མིའི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་གདན་ཞུ་སོགས་ཞུས་ཏེ་བོད་དོན་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་སོགས་གནང་ཀྱི་ཡོད་འདུག

གསར་འགོད་པ། ཀླུ་མགོན་ཐར།