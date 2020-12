སང་ཉིན་ནས་བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་ ༣༡ དྲ་ལམ་ནས་བསྟན་རྒྱུ་རེད།

སང་ཉིན་ཕྱི་ཚེས་ ༣ ཉིན་ནས་བཟུང་ཟླ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ བར་དུ་བོད་རིགས་གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་པ་ཁག་ཅིག་གི་ཁྱོན་གློག་བརྙན་ ༣༡ དྲ་ལམ་བརྒྱུད་བསྟན་རྒྱུ་རེད་འདུག བཞུགས་སྒར་དྷ་སར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་དྷ་ས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་དང་། སྒྲུང་གློག་བརྙན་གཉིས་ཀྱིས་ཟུང་སྦྲེལ་ཐོག་བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་ (Tibet Films) ཞེས་པའི་གློབ་བརྙན་གཟིགས་འབུལ་གྱི་ལས་གཞི་གསར་པ་ཞིག་མགོ་འཛུགས་བྱས་ཏེ། སང་ཉིན་ནས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ བར་ཉིན་གྲངས་བཅུའི་རིང་བོད་ཕྱི་ནང་གི་བོད་མི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་ཁྲིད་པས་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་པའི་གློག་བརྙན་ ༣༡ ལྷག་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་གཟིགས་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

དྷ་ས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་གསར་འཛུགས་བྱེད་མཁན་བསྟན་འཛིན་བསོད་ནམས་ལགས་ཀྱིས་ད་ཐེངས་ཀྱི་ལས་གཞི་དང་འབྲེལ། འདས་པའི་ལོ་ཤས་ནང་། བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་ཀྱི་ལས་རིགས་དེ་བར་མ་ཆད་པར་རྒྱུན་བསྐྱངས་ཐུབ་ཡོད་ལ། བོད་རང་གི་གློག་བརྙན་གྱི་སྐད་ངག་འཚོལ་སྙེག་གི་ལམ་བུར་གོམ་སྟབས་ཆེན་པོ་སྤོས་ཡོད་པ་རེད། བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ནས་གློག་བརྙན་སྣ་མང་དང་འཕོན་ཆེན་ཐོན་ཡོད་ལ། དེའི་ཁྲོད་མང་པོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡིངས་ཆའི་ཐོག་ངོས་འཛིན་ཐོབ་ཡོད། འོན་ཀྱང་བློ་ཕམ་པ་ཞིག་ལ་བོད་མི་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་མང་ཚོགས་བྱིངས་ལ་གློག་བརྙན་དེ་དག་བལྟ་རྒྱུའི་མཐུན་རྐྱེན་མེད་སྟབས། ད་ཐེངས་དྷ་ས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་དང་སྒྲུང་གློག་བརྙན་གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་བར་སྟོང་དེ་འགེངས་ཐབས་ལ་དམིགས་ནས་ལས་གཞི་འདི་མགོ་འཛུགས་བྱས་པ་ཡིན། ཞེས་བརྗོད་འདུག

བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་རྣམས་སང་ཉིན་ནས་ tibetfilms.com ཞེས་པའི་དྲ་ཚིགས་བརྒྱུད་བལྟ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། གློག་བརྙན་རེར་རང་འཚམ་གྱི་དངུལ་འབབ་རེ་སྦྱིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་འདུག ད་ཐེངས་ཀྱི་གློག་བརྙན་ནང་། དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་གིས་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་པའི་ Prayers Answered དང་། ལས་སྨོན་ (Lasmon)། སྐལ་བཟང་རིན་ཆེན་གྱི་ (The Red Mask)། ཁང་གསར་སྐལ་བཟང་ཚེ་རིང་གི་ཁྱིའི་ཨ་ནེ་ (Kyi-ani)། སྐལ་བཟང་ཚེ་བརྟན་གྱི་ (Trembling Mountain) དང་། (Who Will Be a Gurkha)། རྫོང་གསར་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕོར་བ་ (The Cup)། སྐྱིད་རོང་ཀུན་བཟང་གི་ཡར་ལུང་ (Yarlung)། དེ་བཞིན་རི་ཏུ་ས་རིན་དང་བསྟན་འཛིན་བསོད་ནམས་ཀྱིས་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་པའི་སྐྱོ་དབྱངས་མངར་མོ་ (The Sweet Requiem) དང་ལྷ་སའི་རྨི་ལམ་ (Dreaming Lhasa)། སྤྲིན་པའི་རྒྱབ་ཀྱི་ཉི་མ་ (The Sun Behind The Clouds)། ཧ་རི་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་རྗེས་ (When Hari Got Married)། ངའི་ཕ་ཡུལ་གྱི་འཁྱམ་པོ་ (A Stranger in My Native Land) གྲྭ་ཞིའི་སྨྲེ་ངག (Drapchy Elegy) བཅས་དང་། བསོད་ནམས་ཚེ་བརྟན་གྱི་པདྨ་ (Pema)། བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྡོ་རྗེའི་ངའི་བུ་བསྟན་འཛིན་ (My Son Tenzin)། བསྟན་འཛིན་ཟླ་གསལ་གྱི་རཱོ་ཡལ་ཁཱ་ཧྥེ་ (Royal Café)། བསྟན་འཛིན་སྐལ་ལྡན་གྱི་མར་མེ་ཞིག་སྒྲོན་དང་ (Light a Candle)། བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་འཐབ་རྒོལ་གྱི་ཆོ་ག་ (Rituals of Resistance) དང་ཆུ་བཞི་ (Four Rivers/Chu-Bzhi) , ཉི་མ་ཤི་བའི་ཉིན། (The Day the Sun Died) དང་ A Singing Blade བཅས་དང་། གཞན་ཡང་ཕྱོགས་ལས་བསྟན་འཛིན་ཚེ་བརྟན་གྱི་ཕ་ས་ཐུག་ (Bringing Tibet Home) དང་། Elif’s Seoulitude དང་, and མོག་མོག་གི་ལོ་རྒྱུས་ (History of Momos)། དེ་བཞིན་ཤེར་པ་ཚེ་རིང་སྲི་ཐར་གྱི་ The Spirit Doesn’t Come Anymore, དང་ Beyul: the Hidden Valley དང་ Lama Mani, and Protecting the God’s Pet)། ཚེ་རིང་དབང་མོའི་བཙན་བྱོལ་ནང་གི་བོད་ཀྱི་འབྲོག་པ་ (Tibetan Nomads in Exile) བཅས་བསྟན་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

དྷ་ས་རྒྱལ་སྤྱིིའི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་གློག་བརྙན་འཁྲབ་ཁྲིད་པ་བསྟན་འཛིན་བསོད་ནམས་ལགས་དང་ཁོང་གི་སྐུ་ཟླ་རི་ཏུ་ས་རིན་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་གསར་འཛུགས་བྱས་ཏེ། ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༩ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ བར་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་སྐབས་ ༩ པ་དེ་ཚུགས་ཡོད་པ་རེད། སྒྲུང་ཞེས་པ་དེ་བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་ཁྲིད་པ་སྐོར་ཞིག་གིས་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཚོགས་པ་དེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་སྒྲུང་འཆད་རྒྱུའི་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་ཏེ་སྒྲུང་གི་རིག་གནས་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐབས་དང་། བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་པ་རྣམས་ལ་གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་དང་འབྲེལ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་འདུག ཉེ་ཆར་སྒྲུང་གིས་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཀྱི་གཞས་པ་དང་བོད་གཞུང་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་གླུ་གཞས་རྣམས་ཐད་ཀར་བརྙན་དུ་ཕབ་སྟེ་གཟིགས་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་གཞི་དྷ་ས་ནས་ཐད་གཏོང་ (Live From Dharamsala) ཞེས་པ་ཞིག་མགོ་བརྩམས་པ་དེར་མང་ཚོགས་ཁྲོད་དགའ་བསུ་དང་གདེང་འཇོག་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཡོད་འདུག

གསར་འགོད་པ། པ་སངས་ཚེ་རིང་།