ཨ་རིས་ཁེམ་ཇོང་ཨིན་གྱི་སྙིང་གྲོཊ་གཉིས་བཀག་སྡོམ་བྱས།

ཨ་རིས་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་ཚོད་ལྟའི་གནད་ཡོད་མི་སྣར་རྟོག་ཞིབ་ནན་པོ་བྱས་ཏེ་ཚན་རིག་པ་གཏེ་བོ་གཉིས་དོ་དམ་བཀག་སྡོམ་འོག་ཚུད་ཡོད་སྐོར་བསྒྲགས་འདུག

ཁ་སང་ཨ་རིའི་ནོར་སྲིད་ལྷན་ཁང་ནས་གནས་ཚུལ་བསྒྲགས་པ་ལྟར་ན། བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་གཙོ་གཉེར་བ་ཁེམ་ཇོང་སིག་ (Kim Jong Sik)་དང་། བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་མཁའ་དམག་མགོ་འཁྲིད་ཟུར་པ་རི་ཕོང་ཆོལ་(Ri Pyong-chol)ཟེར་བ་གཉིས་དོ་དམ་བཀག་སྡོམ་འོག་བཅུག་ཡོད་པ་དང་། མི་དེ་གཉིས་བྱང་ཀོ་རིའི་མགོ་འཁྲིད་ཁེམ་ཇོང་ཨིན་གྱི་སྙིང་ཉེ་ཤོས་ཀྱི་གྲོགས་པོ་ཡིན་སྐོར་བརྗོད་ཀྱི་འདུག

ཨ་རིའི་ནོར་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་མགོ་འཁྲིད་སི་ཊི་ཝན་ནུ་ཆིན་(Steven Mnuchin)ལགས་ཀྱི་གསལ་བཤད་ཅིག་གི་ནང་། ནོར་སྲིད་ལྷན་ཁང་གིས་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་མགོ་འཁྲིད་མི་སྣར་རྟོག་ཞིབ་ནན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། འདི་ནི་ང་ཚོས་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒུ་བཏོན་ཏེ་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་རང་བཙན་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་ཐབས་ཤིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་མེད་པར་བཟོ་བའི་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་མངོན་འགྱུར་བྱུང་བ་རེད། ཅེས་དང་། གནད་ཡོད་མི་སྣ་བཀག་སྡོམ་ཀྱི་ལས་འགུལ་དེ་ནི་བདུན་ཕྲག་སྔོན་མའི་ནང་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་གཞི་གྲོས་འཆར་གཏན་འབེབས་བྱུང་རྗེས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། གྲོས་ཆོད་དེས་བྱང་ཀོ་རི་ཡར་སྔར་ལས་བཀག་སྡོམ་དོ་ནན་དང་། སྔར་ལྷག་ཁྲིམས་འགལ་རྐང་དངུལ་གྱི་ནུས་པ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་འདུག

ཡང་ཨ་རིའི་ནོར་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ན། ནོར་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་ཕྱི་རྒྱལ་ཐོན་དངོས་སྟངས་འཛིན་ལས་ཁུངས་ (The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury)ཀྱི་གཏན་འབེབས་ལྟར། ཨ་རིས་དོ་དམ་བཀག་སྡོམ་བྱས་པའི་མི་སྒེར་གྱི་རྒྱུ་ནོར་དང་རྒྱུ་ནོར་ལ་ཐོབ་པའི་ཁེ་ཕན་ཡོངས་རྫོགས་བཀག་ཡོད་པ་མ་ཟད། མི་དེ་གཉིས་དང་འབྲེལ་བའི་ཨ་རིའི་མི་སེར་སུ་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཚོང་འབྲེལ་རིགས་ཚང་མ་བཀག་སྡོམ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་འབྲེལ་ཚུད་པའི་ཨ་སྒོར་གྱི་ཚོང་འབྲེལ་ཚང་མ་སྒོ་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་འདུག

ཨ་རིའི་དོ་དམ་བཀག་སྡོམ་འོག་ཚུད་པའི་རི་ཕོང་ཆོལ་ཟེར་བ་དེ་ནི་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་གླིང་ཕྲན་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་བཟོ་སྐྲུན་(ICBM)གྱི་གཙོ་གཉེར་བ་དང་། བྱང་ཀོ་རི་ཡ་ངལ་རྩོལ་ཏང་གི་ཆབ་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་རྗེས་ཚབ་རྒྱུན་ལས། ངལ་རྩོལ་ཏང་གི་དམག་དོན་མེ་ཤུགས་བཟོ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་ཡིན་ལ། དམག་དོན་མེ་ཤུགས་བཟོ་ལས་ཁང་གིས་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་གཞིར་ལྟ་ཞིབ་ཀྱི་འགན་འཁུར་གྱི་ཡོད་འདུག

ཁེམ་ཇོང་སིག་ཟེར་བ་དེས་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞིའི་གཤེར་གཟུགས་འབར་རྫས་བརྗེ་བསྒྱུར་གྱི་མི་སྣ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། བྱང་ཀོ་རི་ཡས་གཏོར་རྒོལ་དྲག་ཆས་འཕོན་ཆེན་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དེའི་སློབ་སྟོན་པའང་ཡིན་སྟབས། དེ་སྔོན་ཁེམ་ཇོང་སིག་ལ་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་ཆེས་མཐོའི་གཟེངས་རྟགས་ཁེམ་ཇོང་ཨེལ་(Kim Jong Il)རྟགས་མ་ཡང་ཐོབ་ཡོད་འདུག

མི་དེ་གཉིས་ཀྱིས་ཁེམ་ཇོང་ཨིན་དང་མཉམ་དུ་དགའ་དགའ་སྤྲོ་སྤྲོའི་ངང་པར་བརྒྱབས་པ་རྒྱུན་དུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་ཟད། འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའི་ནང་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་ཞིག་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་རྗེས། ཁེམ་ཇོང་སིག་ཟེར་བ་དེ་ཁེམ་ཇོང་ཨིན་སྒེར་གྱི་གནམ་གྲུའི་ནང་བསྡད་དེ་འཕུར་མདེལ་ཚོད་ལྟ་ལྟེ་གནས་སུ་འབྱོར་བའི་གནས་ཚུལ་ཡུལ་དེའི་དབུས་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གིས་བཏང་ཡོད་འདུག་ལ། ཁེམ་ཇོང་སིག་ནི་ཁེམ་ཇོང་ཨིན་དགའ་ཤོས་ཀྱི་མི་སྣ་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད།